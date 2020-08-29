День пятый: «Пляжный тест-драйв» завершился приключениями в арт-парке «Штыковские пруды»

Команда автопробега "Пляжный тест-драйв" на пути в арт-парк "Штыковские пруды" Фото: Вадим ПОПОВ

Вот и подошел к концу наш автопробег «Пляжный тест-драйв», совместный проект «Комсомольской правды» и «Сумотори-авто». Заключительный, пятый день автопробега был полон на эмоции и впечатления. Несмотря на тот факт, что с самого утра побережье Находки было затянуто облаками и моросил легкий дождь, мы нашли идеальное место для отдыха вдали от морской стихии.

Планы пришлось менять с самого утра. По программе у нас был запланирован «тест-драйв» бухты Средней, где и находится база отдыха «Прибойная», приютившая команду автопробега. Выйдя к морю, мы поняли, что сегодня явно не получится искупаться. Ждать и надеяться, что туман уступит место яркому солнцу, не стали и нашли более подходящее для отдыха место.

Кроссоверы ŠKODA как новенькие

Объявлен общий сбор. Пока одни в спешке пакуют чемоданы и разбирают по пакетам невысохшие со вчерашнего дня вещи, другие наспех готовят завтрак. Легкий перекус, до отказа заполненные багажники автомобилей, даже капсула Terzo на крыше ŠKODA KAROQ была забита нашим багажом. Итак, вещи собраны, команда сыта, в путь!

Из поселка Авангард мы направились в Фокино. Путь хоть и относительно близкий, но томительный в ожидании из-за дорожных работ: почти на всем протяжении участка от села Душкино до Фокино идет масштабный ремонт трассы.

Первая за время путешествия мойка автомобилей Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Добравшись до Фокино, первым делом заехали на автомойку. Пока автомобили отмывали от дорожной пыли и грязи, сделали заказ в Coffee Machine, благо эти кофейни есть практически в каждом населенном пункте Приморского края. Подкрепившись, команда автопробега направилась в арт-парк «Штыковские пруды».

Юлиана Виноградова тестирует автомобиль ŠKODA KAROQ Фото: Вадим ПОПОВ

Кстати, пока мы добирались до парка, участники провели заключительные тест-драйвы автомобилей ŠKODA KODIAQ и KAROQ – каждый сел за руль и попробовал машину в действии. Что понравилось: быстрый набор скорости, отличный отклик педалей газа и тормоза, устойчивость автомобиля на дороге и плавный ход по неровным участкам дороги.

Дружелюбный центр отдыха

Причудливые мостики в арт-парке Фото: Алексей САМУСЬКОВ

И вот мы в арт-парке «Штыковские пруды». Это центр семейного отдыха, где можно найти развлечения на любой вкус, начиная от бесшумных прогулок по тенистым аллеям парка, заканчивая экстремальным катанием на вейкборде в большом пруду. Это невероятно дружелюбное место – пожелания доброго и волшебного дня звучат буквально от каждого сотрудника арт-парка. Еще одно открытие – это кухня. Такие угощения, как штыковский чай и штыковскую пиццу с кедровыми орехами нигде, кроме как здесь, вы больше не найдете.

Экскурсия по арт-парку "Штыковские пруды" началась с великолепного ужина.

После ужина нас ждала обзорная экскурсия по территории арт-парка. В малом пруду водятся утки, а присматривает за ними черный кот, который ревностно относится к своей территории и не допускает до пруда никаких других кошек и котов. При этом он сам абсолютно спокойно наблюдает за тем, как пернатые щиплют травку на лужайке, либо бороздят водную гладь пруда. Сам парк богат на различные фотозоны и арт-объекты. Здесь можно сыграть роскошную свадьбу, приехать на целый день с детьми и посетить творческие мастер-классы, где их научат, например, варить мыло, или улучшить навыки лепки. В большом пруду можно покататься на катамаране или на вейкборде. Правда, так как это все же экстремальный спорт, покататься на доске можно только если вам уже исполнилось 16 лет.

Ландшафтные дизайнеры арт-парка воплотили в реальность самые смелые идеи Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Тенистые аллеи парка, причудливые мостики и пирсы, энергетический центр. Один из арт-объектов представляет собой круг камней, выложенных по спирали. По легенде, если человек начнет движение в сторону центра круга по тропинке и не будет перешагивать через камни, он пройдет по таинственной спирали и получит космический заряд энергии и бодрости. Некоторым из нашей группы так понравилось здесь, что они даже изъявили желание остаться на ночь. Кстати, это вполне возможно, достаточно обратиться к администратору и снять на ночь один из кемпингов, а их здесь предостаточно. В завершении экскурсии нас ждала прогретая баня и бассейн. Мы полностью восстановились после пятидневного путешествия. Визит в арт-парк «Штыковские пруды» стал для нас не просто идеальным завершением недели, он стал вишенкой на торте нашего автопробега «Пляжный тест-драйв».

Энергетический центр в арт-парке "Штыковские пруды" Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В малом пруду арт-парка живут утки, а стережет их черный кот Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Все, что нам осталось, это доехать до конечной точки маршрута – дилерского центра ŠKODA. Здесь мы поставили окончательную точку в нашем автопробеге и сделали контрольный замер на одометре для нашего конкурса. Напомним, вместе с топливным партнером автопробега, компанией «Уссурнефтепродукт», мы разыгрывали 100 литров бензина в нашем инстаграм аккаунте DVKP.RU. Чтобы выиграть, нужно было угадать итоговый показатель на одометре автомобиля ŠKODA KODIAQ, который стартовал в автопробег с показателем 7838 километров, а завершил его с показателем 8837. Наиболее точный ответ - 8838 километров - дала Марина @gibik_marina. Поздравляем победителя конкурса с победой.

Команда автопробега финишировала у дилерского центра ŠKODA Фото: Вадим ПОПОВ

За все время автопробега автомобили ŠKODA KODIAQ и ŠKODA KAROQ проехали 999 километров по дорогам Приморского края и преодолели все: участки с дорожным ремонтом, скальный грунт, канавы, размытые дороги и глубокие грязевые лужи. Ни у кого не было и малейшего сомнения, что путешествие пройдет на ура.

Во время автопробега мы постарались рассказать вам о самых популярных пляжах и местах отдыха юга Приморья. И хотя выбор идеального места для отдыха остается за каждым, ведь у каждого свой идеал, никогда не поздно открыть для себя что-то новое, узнать мнения других путешественником и блогеров, участников автопробега «Пляжный тест-драйв». В будущем мы еще не раз отправимся в автомобильное путешествие по нашему богатому на приключения Приморскому краю. Следите за нашими анонсами!

Выражаем благодарность за помощь в организации автопробега генеральному партнеру. Моторные масла MOLYGREEN - синергия экологичности и экономичности! Специально проработанный состав масла обеспечивает высочайшую прочность масляной пленки на разрыв, что максимально защищает детали двигателя от износа.