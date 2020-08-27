На Дальнем Востоке спрос на льготную ипотеку превысил предложение на первичном рынке

«Дальневосточная ипотека» начала действовать с 10 декабря 2019 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дальневосточную ипотеку под 2% за первые 8 месяцев действия льготной программы оформили уже более 9 тысяч человек. При этом количество желающих взять заемы уже превысил количество квартир на первичном рынке. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» брать ипотеку на льготных условиях – всего под 2% годовых.

«На Дальнем Востоке, безусловно, сохранятся и программы, которые уже работают в округе: упрощенная процедура получения земли – «дальневосточный гектар» и льготная ипотека под 2%. Об ипотеке хотел бы немного подробнее сказать. За 8 месяцев больше 9 тыс. человек взяли кредиты и справляют новоселье в многоквартирных домах и в своих домах на земле», - отметил Александр Козлов.

При этом министр добавил, что ипотечная программа пользуется таким большим успехом, что в некоторых регионах не хватает новостроек, чтобы расселить всех желающих.

«Программа пользуется спросом, но новостроек не хватает. В нацпрограмме [развития Дальнего Востока] прописана поддержка новых территорий для комплексной жилищной застройки инфраструктурой. Но региональные власти, несмотря на федеральную помощь, тоже должны комплексно подходить и решать проблему», - подчеркнул Козлов.

По словам министра, на начало августа в Дальневосточном федеральном округе в продаже находилось порядка 15 тысяч квартир в новостройках под продажу, а ипотеку готовы были взять 47 тысяч семей.

Напомним, ранее во время своего визита на Дальний Восток премьер-министра Михаил Мишустин поддержал идею расширить программу льготной ипотеки и на вторичный рынок в тех регионах, где не идет строительство новостроек, в частности, в Магаданской области и на Чукотке.