Владимир Путин поручил увеличить продолжительности жизни в ДФО

Владимир Путин поручил внимательно следить за достижением цели по увеличению продолжительности жизни на Дальнем Востоке Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил внимательно следить за достижением цели по увеличению продолжительности жизни на Дальнем Востоке. По словам главы государства, именно этот показатель будет обобщать ведущиеся работы по развитию региона.

На совещании с правительством, заслушав доклад главы Минвостокразвития Александра Козлова о проекте нацпрограммы развития ДФО, Владимир Путин назвал продложительность жизни ключевым показателем, который будет свидетельствовать об успешно проделанной работе.

«Предполагается в ходе реализации этой программы (развития Дальнего Востока – прим. ред.) добиться увеличения средней продолжительности жизни как минимум на пять лет. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что внимательно нужно наблюдать (за этим показателем – прим. ред.) <...>. Достижение этой цели нужно обязательно отследить», - заявил глава государства.

Владимир Путин также напомнил, что в Дальневосточном федеральном округе планируется увеличить объемы жилищного строительства, и упомянул о задаче увеличить приток инвестиций в регионы округа. Ранее была поставлена цель до увеличения их объемов до 800 млрд рублей.

«Не знаю, 800 млрд, 1 трлн или что-то вроде этого, но нужно добиваться притока инвестиций. А как? Нужно создавать условия, не бояться. Прошу самым внимательным образом на все это смотреть. Надеюсь, будет сделано все, чтобы намеченные планы были реализованы», - заявил президент Александру Козлову.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину, что новая программа развития Дальнего Востока до 2035 года готова.