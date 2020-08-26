Сельские медики и учителя на Дальнем Востоке будут получать повышенные выплаты

Глава Минвостокразвития Александр Козлов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учителя и медицинские сотрудники, которые согласятся переехать на работу в отдаленные населенные пункты Дальнего Востока, смогут получать повышенные выплаты в размере от одного до двух миллионов рублей. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Отметим, что в России уже существуют программы, согласно которым медработники и учителя получают подъемные при переезде в села и небольшие города. При этом на Дальнем Востоке выплаты планируется сделать вдвое больше, чем в большинстве других российских регионах.

«Для врачей и фельдшеров, переезжающих в удаленные населенные пункты, предусмотрены повышенные выплаты, 2 и 1 млн соответственно. Увеличенные - до 2 млн рублей - единовременные выплаты положены и учителям», - отметил Александр Козлов.

Кроме того он отметил, что впервые будет обеспечена финансовая помощь переезжающим в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) работникам учреждений культуры и спорта. По словам министра, эти выплаты составят один миллион рублей.

Такие нововведения вошли в новую программу развития Дальнего Востока до 2035 года, разработанную кабмином.

Напомним, в течение 2019 года Минвостокразвития разрабатывало национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и представило ее президенту России Владимиру Путину во время Восточного экономического форума в сентябре 2019 года. Тогда глава государства в целом одобрил ее, но поручил уточнить источники финансирования. Позже программа была доработана, также в нее были внесены отдельные пункты, касаемо улучшения условий уже существующих программ, к примеру, «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар».