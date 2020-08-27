Отток населения с Дальнего Востока в 2019 году стал самым маленьким за последние 25 лет

Глава Минвостокразвития Александр Козлов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2019 году Дальний Восток покинули 11,7 тысяч человек. Этот показатель стал наименьшим за последние 25 лет. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

В настоящее время в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) существует несколько программ социально поддержки, в том числе программа «Дальневосточная ипотека», которая позволяет молодым семья брать заем на квартиру всего под два процента годовых.

«Динамика по оттоку уже идет на уменьшение, но он все равно сохраняется. Например, в 2019 году впервые за 25 лет было зафиксировано самое низкое число покинувших округ - 11 700 человек, а в 2017 году было почти 30 тысяч», - отметил Козлов.

Работа над решением этой проблемы продолжается. В том числе социальная поддержка включена в новую программу развития Дальнего Востока до 2035 года. В частности, в регионе действует программа «Дальневосточный гектар», которая помогает как молодым, так и опытным предпринимателям. Также в регионе гарантированы выплаты для земских медиков и учителей, работников в сфере культуры. Тем, кто согласится перебраться в села Дальнего Востока положено от одного до двух миллионов рублей.

По словам министра, выполнение всех мероприятий, намеченных в программе развития макрорегиона, позволит улучшить качество жизни в округе, ускорить экономическое развитие и остановить миграционный отток.

Напомним, ранее о готовности программы развития ДФО до 2035 года президенту России доложил премьер-министр Михаил Мишустин.