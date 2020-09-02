Матвей Северянин: отзывы интернет-предпринимателя о проблемах российского образования и несколько советов молодым приморцам

Мы попросили автора курсов дополнительного образования, успешно обучившего более 17 000 человек в собственной онлайн-школе, наставника и предпринимателя Матвея Северянина поделиться своими отзывами о российском образовании, и ответить на 2 простых вопроса: чего хочет современный школьник и как эти «хотелки» превратить в высокооплачиваемую профессию?

- Матвей, у вас много претензий к российским вузам. Поясните, почему?

- Потому что это не лучший и точно не единственный способ прийти из точки А в точку Б: получить образование и начать зарабатывать.

Пока школьник круглые сутки готовится к ЕГЭ, родители берут кредиты и вкалывают ради оплаты репетиторов и будущей «вышки». Потратив 4-6 лет и примерно миллион рублей семейного бюджета (год в ДВФУ стоит около 210 000 р.), юный человек получает заветный диплом. И… больше никогда его не достаёт: по специальности, полученной в вузе, работают только 30% выпускников.

В Приморье ситуация на рынке труда хуже среднероссийской. Из 85 субъектов федерации Приморский край на 55-м месте по доступности рабочих мест.

Безработица в регионе «молодеет»: больше половины (51,1%) безработных - ребята 20-30 лет. Причём 53% нетрудоустроенных - люди с высшим или средним профессиональным образованием.

Официальные цифры намекают: те, кто завтра собираются заканчивать школу, сегодня должны представить себя частью этой статистики безработных. И задуматься: есть ли альтернатива?

Я-то на собственном опыте и опыте тысяч своих выпускников знаю - есть. За те 7,8 месяца, что жители Приморья потратят на поиск «приличного» места и заработка, в интернете молодые ребята успевают научиться десяткам востребованных профессий, получить первые заказы и достойную оплату.

- Вы, наверное, часто слышите в свой адрес: «Матвей Северянин отзывами о вузах травит российское образование»?

- Ну, меня часто обвиняют в шатании устоев. Но я же не против высшего образования в целом. Оно необходимо, скажем, врачам, инженерам, учёным. И тем, кто на 100% хочет посвятить себя какой-то профессии.

Но таких - меньше трети. Остальные идут в вуз, потому что «положено». А я лишь сообщаю: это не единственный способ устроиться в жизни.

Рынок труда полон вакансий, но безработица в России выросла до максимума за 8 лет. Как так? Всё просто: рынку нужны другие кадры. А многим профессиям, которые сегодня востребованы, до сих пор не учат в вузах.

Ни один преподаватель не расскажет студентам и школьникам, как монетизировать своего питомца в Инстаграм. При этом 98,8% опрошенных представителей молодёжной среды пользуются всемирной сетью, 92,2% из них - несколько раз в день. Так почему не использовать время в интернете, как возможность учиться и зарабатывать?

Интернет-маркетолог, SMM-щик, блогер - давно не экзотика, а серьёзные профессии. Они приносят хороший заработок, в интернете для них ежедневно возникают вакансии. Но люди, которые могли бы занять их, пашут ради «корочки» очередного экономиста.

Полистайте вакансии в сфере digital: интернет-маркетолог - з/п от 60 до 90 тыс. руб., SEO-специалист - от 55 до 80. А стажёру SMM без опыта предлагают 40 тыс. руб. и работу из дома.

В Приморье, по данным минсоцтруда, такие деньги светят представителям 2-3 профессий: шахтёрам-проходчикам, сварщикам арматуры или монтажникам. На такое способны не все взрослые мужчины, что говорить о вчерашних детях. А приморским девчонкам где работать?

В интернете для них сегодня объективно больше возможностей.

- Среди нынешних школьников хоть кто-то хочет «нормальную» профессию?

- Я точно знаю, чего они НЕ хотят: похоронить свою жизнь в офисе или на заводе, пахать за копейки, без радости и развития. Да и родители вряд ли желают такого ребёнку.

Например, у ребят из моей команды средняя з/п - 70 тысяч рублей. За интересную работу без необходимости сидеть в конторе по 8 часов. Им по 18-25 лет - и уже есть опыт и компетенции, нужные рынку - а это уверенность в своём «завтра».

Мои ученики со школьной скамьи осваивают практические навыки работы в интернете. Кое-кто уже начал зарабатывать - ещё до совершеннолетия.

Я уверен, большинство детей хотели бы после школы посещать курсы Тиктокера, Инстаграмера или Ютуб-блогера. Мешает сопротивление родителей - и я понимаю их сомнения: 5% таких курсов стоят как год обучения в вузе, ещё 90% организованы мошенниками. Я сам через это прошёл.

Это сейчас Матвей Северянин - бренд, у меня достаточно опыта, чтобы учить других, и, судя по отзывам - успешно. Для этого с 14 лет я сам, через пробы и ошибки, разбирался в том, как набрать аудиторию в свои социальные сети.

Зато этот опыт, прожитый на своей шкуре, теперь позволяет мне делать хорошие программы обучения за скромные деньги, и информацию детям давать понятно и нескучно. В «Курсе молодого бойца», например, учим ребят базовым навыкам: как обрабатывать видео и фото, где привлечь аудиторию на Фейсбук, - и вместе делаем первый сайт для потенциальных клиентов.

У ребёнка не создаётся ложное впечатление, что работа в интернете - это халява. При этом гораздо приятнее заработать на новый велик своим каналом в ТикТоке, чем все летние каникулы горбатиться курьером или промоутером.

Подводя итог: я не предлагаю онлайн-курсы как альтернативу традиционному высшему образованию. Но я за то, чтобы помнить: мир меняется.

Никто не гарантирует трудоустройство после окончания вышки. И даже тем, чья профессия напрямую не связана с заработком в интернете, выпадать из трендов нельзя.

А те, кто отрицает новые правила - рискуют остаться внизу пищевой цепочки.