«Хотела увидеть лотосы»: в Приморье 21-летнюю Кристину, пропавшую на острове неделю назад, нашли мертвой

Тело девушки вытащили из воды недалеко от озера лотосов. Фото: личная страница Кристины в сети.

«Найдена, погибла» - с этого сообщения стало ясно 21-летняя Кристина больше никогда не вернется домой к родным и близким. Ее нашли мертвой в одной из бухт острова Путятин. Тело девушки без признаков жизни вытащили из воды.

НЕДЕЛЯ БЕЗЫЗВЕСТНОСТИ

21-летняя Кристина из поселка Дунай пропала 22 августа. С этого дня она перестала выходить на связь с родственниками. Обеспокоенные ее судьбой, они обратились за помощью к волонтерам. Оказалось, что девушка отправилась отдыхать на пароме на остров Путятин. Как сообщил источник «КП-Владивосток», Кристина поехала одна, очень хотела посмотреть на озеро с лотосами. Судя по профилю Кристины в интернете, она любила проводить время на природе и часто делилась мыслями со своими подписчиками в сети, сопровождая пост фотографиями с морскими или лесными пейзажами. Однако последний снимок в сети датируется мартом 2019 года. Согласно информации из профиля, Кристина занималась сетевым маркетингом, изучала йогу и развивала страницу в сфере красоты и здоровья.

Как стало известно «КП», Кристина до озера с лотосами все же добралась. Доказательства тому – несколько свидетелей, который узнали девушку по фото и сказали, что видели ее неподалеку. Только вот что случилось с ней потом – никому неизвестно. Девушка словно провалилась сквозь землю и любые сведения о ее местонахождении были загадкой.

- Неравнодушные горожане с первого дня ее пропажи выехали на поиски. В масштабной волонтерской операции принимали участие десятки человек, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Кристина, волонтер «Примпоиска». – Ежедневно ее поисками занимались порядка 60 человек. К сожалению, ее нашли наши волонтеры уже мертвой недалеко от озера лотосов.

Тело Кристины вытащили из воды спустя неделю после ее пропажи, 31 августа. Родственникам девушки уже сообщили трагическую весь, они опознали труп.

РОКОВОЕ СЕЛФИ ИЛИ СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ

После того, как волонтеры сообщили о том, что поиски Кристины прекращены, некоторые пользователи сети стали выдвигать свои версии причин произошедшего. Одна из самых резонансных – селфи. По словам приморца, девушка не удержалась и упала со скалы, когда делала фотографию. Однако один из участников поисковой операции утверждает, что эта версия исключена. Место, из которого вытащили тело Кристины, говорит о том, что она не падала с такой высоты. Сами волонтеры просят горожан воздержаться от комментариев на этот счет, ведь распространять слухи, когда семья переживает горе, бесчеловечно .

По предварительным данным, Кристина утонула. Чтобы выяснить, что именно случилось с девушкой, подключились следователи.

- По факту гибели девушки проводится доследсвтенная проверка. В ее рамкам будет принято процессуальное решение, - отметил в разговоре с «КП» Александр Озерчук, сотрудник пресс-службы СУ СК России по Приморскому краю. – Точная причина смерти станет понятна лишь после вскрытия, пока делать преждевременные выводы неуместно.

Если следователи найдут в гибели Кристины криминальный подтекст, будет возбуждено уголовное дело. Но скорее всего, речь здесь о трагическом несчастном случае. «Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Кристины.

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