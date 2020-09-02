Выставка животных, мастер-классы и концерты: как провести выходные во Владивостоке

Насыщенные выходные ждут жителей Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморские активисты запускают молодежное пространство во Владивостоке абсолютно нового формата - культурно-образовательный проект #НаВосток. Первые выходные осени обещают быть насыщенными. 4, 5 и 6 сентября в сквере имени Суханова, жителей и гостей города Владивосток ждут игры, мастер-классы, музыкальные вечера, выставка-раздача животных от фонда «Умка» и другие культурные, образовательные и развлекательные площадки.

4 сентября:

14:00 - 19:00 - Выставка-раздача бездомных животных от фонда «Умка»

20:00 - 22:00 - Выступление музыкантов

5 сентября:

11:00 - 14:00 - Марафон #ЧИТАЕМВСЕЙСЕМЬЕЙ (количество мест ограничено, требуется предварительная запись)

14:00 - 16:00 - Артмастер-класс: рисование о состоянии

14:00 - 20:00 - Игровая зона от «МосИгры»

14:00 - 19:00 - Выставка-раздача бездомных животных от фонда «Умка»

20:00 - 22:00 - Выступление музыкантов

6 сентября:

11:00 - 14:00 - Марафон #ЧИТАЕМВСЕЙСЕМЬЕЙ (количество мест ограничено, требуется предварительная запись)

14:00 - 20:00 - Игровая зона от «МосИгры»

16:00 - 18:00 - Мастер-класс «Кофе в турке»

14:00 - 19:00 - Выставка-раздача бездомных животных от фонда «Умка»

Проект #НаВосток проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Управления по делам Молодежи города Владивостока и АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края».

Культурно-образовательный проект #НаВосток

Без возрастных ограничений (0+).

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