Умер Андрей Гурин, известный приморский КВНщик

3 сентября 2020 года не стало Андрея Гурина Фото: из архива героя публикации.

Сегодня, 3 сентября, стало известно о том, что умер известный приморский КВНщик Андрей Гурин.

Информацию о кончине Андрея распространил на своей странице в Facebook Сергей Матлин. Известно, что последние несколько лет Андрей проживал в Санкт-Петербурге.

Андрей был участником команд «Бурса», Сборная Владивостока, затем он создал и возглавлял команду «Плюс» и «Минус», проработал несколько лет инструктором-наставником в профильном лагере «Звезды КВН». Во второй половине 2000-х был резидентом проекта Comedy Club Vlad Style.

Успел Андрей поработать и в сфере медиа: на портале vl.ru, в пресс-службе регионального отделения ЛДПР. Любил играть футбол, несколько лет возглавлял сборную журналистов по футболу на матчах против сборной АПК во время Восточного экономического форума.

Так случилось, что близких родственников у Андрея уже не осталось. Вопросами похорон сейчас занимаются его друзья. Они намерены отправить во Владивосток урну с прахом Андрея для захоронения в Приморье. Те, кто хотят почтить память Андрея и помочь материально в организации ритуальных услуг, могут перевести средства по номеру карты 5469 5000 1248 7742 (получатель Александр Сергеевич М.). Сбор средств ведет друг детства Андрея.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Андрея Гурина.