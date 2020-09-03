Видео тайфуна «Майсак» в Приморье 3 сентября 2020 года появилось в сети

Ураганный ветер срывает крыши с домов, валит деревья и подымает волны, которые топят порт Фото: принтскрин видео.

На кадрах видео тайфуна «Майсак» в Приморье 3 сентября 2020 года отчетливо видна его разрушительная сила. Как и ожидалось, по своей мощи «Майсак» сравним по силе с печально известным тайфуном «Лайонрок», который в 2016 году наделал много бед в крае.

Ветром сорвало часть обшивки забора, обломки ветром отнесло на одну из проходящих мимо девушек. Вслед за этим в кадре отчетливо видно, как ураган срывает крышу у расположенного неподалеку дома. Эти кадры запечатлели очевидцы.

Сегодня из-за ураганного ветра плавучий док в бухте Улисс оторвало от швартовых бочек.

Происшествие запечатлели на камеры сразу несколько очевидцев. Плавучий док едва не унесло в море. На одном из видео отчетливо слышен глухой звук. Судя по всему, док врезался в одну из дизельных подводных лодок ТОФ, которые находятся здесь на стоянке.

– На «Зеленом углу» с павильона сорвало крышу, перебило кучу машин. А возле магазина «Зеленый острове» упал щит, пробил человеку голову. Распороло очень сильно, – делятся очевидцы.

Как прокомментировал официальный представитель Минздрава Приморья, пострадавшего на попутном авто в срочном порядке доставили в близлежащий травмпункт. А оттуда в сопровождении двух полицейский мужчину доставили в Тысячекоечную больницу.

По сообщениям очевидцев, начало затапливать торговый порт.

Удар стихии, обрушившейся на город, ощутил на себе торговый порт, расположенный на Эгершельде, в непосредственной близости к морю. Уровень воды здесь уже достиг контейнеров, судя по всему, в ближайшее время их может смыть. Стоит отметить, что краны успели укрепить, накануне под них подложили специальные клинья.