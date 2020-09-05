«Нет слов, одни слезы»: появилось видео, как мужчина перелез через перила и упал с Русского моста

Пользователи сети приносят соболезнования родным и близким мужчины. Фото: dps_vl

Тревожно видео появилось на просторах интернета в начале сентября. Кадры трагедии молниеносно разлетелись в сети и стали бурно обсуждаться жителями Приморского края. На видео мужчина средних лет, одетый в ярко зеленую футболку и темные джинсы. Он приехал на Русский мост на Toyota Land Cruiser Prado в тот момент, когда Владивосток переживал удар супертайфуна «Майсак». В какой-то момент он притормозил и вышел из машины.

Не останавливаясь ни на секунду, мужчина перелез через ограждение, подошел к краю моста и все. Дальше его уже не видно, но очевидцы сообщают, что он упал с высоты прямо в море.

Те, кто оказался невольным свидетелем трагедии, сообщают, что выжить у мужчины не было ни единого шанса, особенно в шторм. Пока о том, что именно побудило мужчину пойти на такой шаг и есть ли в произошедшем криминальная подоплека – неизвестно. Тем временем, в соцсетях неравнодушные горожане соболезнуют родным и близким человека, попавшего в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

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