Соберите «тревожный чемоданчик». Специалисты рассказали, как подготовиться к удару стихии в Приморье

Специалисты разъяснили, как действовать при ЧС Фото: pixabay.com

В ожидании очередного супертайфуна, который в ближайшие сутки накроет Приморье, все оперативные службы приведены в режим повышенной готовности. «Хайшен» обрушится на край мощными ливнями и штормовым ветром 7 и 8 сентября. Краевое правительство выпустило напоминание о том, как следует действовать при разгуле стихии.

По прогнозам синоптиков, особенно сильно пострадают южные районы края, здесь ожидается от 15 до 40 миллиметров за 12 часов и менее. Местами пройдут грозы. Во Владивостоке к ливню присоединится штормовой ветер до 25 – 32 метров в секунду. Спасатели настоятельно рекомендуют не покидать пределы населенных пунктов, отложить туристические маршруты, охоту и рыбалку. А также воздержаться от выхода в море, ожидаются сильные волны.

Специалисты отмечают, что при угрозе подтопления нужно заранее позаботиться о вещах и документах, которые необходимо взять с собой при эвакуации. В «тревожный чемоданчик» нужно сложить теплую одежду, воды и продукты, которых хватит на 2 дня, лекарства, фонарик и зарядные устройства.

Жителям частных домов и тем, чьи квартиры расположены на первых или цокольных этажах, советуют создать уплотнения в притворах дверей и окнах. Также необходимо закрыть вентиляционные отверстия, если вода поднимется слишком стремительно, она хотя бы не сможет попасть в дом через вентиляцию.

Для предотвращения подтопления двора нужно очистить от мусора водосбросные канавы в районе дома.

Чтобы спасти свое имущество, жителям частного сектора советуют поднять все ценное из подвала. По-возможности стоит переместить на чердак или второй этаж технику и мебель.

Заранее стоит позаботиться о безопасности животных и птиц, продумать, как их вывести в безопасное помещение. Для передвижения по подворью лучше заготовить мостки, доски и опоры к ним.

Специалисты отмечают, что не стоит пытаться избежать эвакуации, если о ней официально объявили. Нужно воспользоваться советами оперативных служб и спасателей, которые прибыли для оказания помощи.

Прежде, чем покинуть жилище, не забудьте выключить электричество, газ и воду. В случае печного отопления, обязательно погасите огонь. Окна и двери на первых этажах лучше не просто закрыть, а забить досками. Не стоит поддаваться панике.

Когда вода спадет, прежде, чем вернуться в дом, убедитесь в безопасности. На вас может упасть какой-то предмет. Ни в коем случае не включайте электричество до полного просыхания проводки. Не стоит пользоваться спичками или разжигать огонь, пока не проверите исправность газового оборудования.

Специалисты отмечают, что нужно очистить колодцы от нанесенной грязи. А также предупреждают о запрете употреблять продукты, которые контактировали с водой при затоплении.

Напомним, в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 101.

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