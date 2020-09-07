«А люди живы?»: загоревшийся на полном ходу призрачный поезд попал на видео в Приморье

ЧП на железной дороге случилось 6 сентября. Фото: принтскрин видео.

ЧП случилось шестого сентября на перегоне «Рязановка-Суханова». Очевидцам удалось снять на мобильный, как из вагона поезда, объятого огнем, выходят густые столбы дыма. Видео призрачного состава быстро разлетелось в сети. Встревоженные пользователи сети были обеспокоены произошедшим. Главный вопрос, который волновал приморцев – живы ли машинисты.

- А люди живы? Ужас какой.

- Всякое бывает, главное чтобы все живы остались. Но он отцеплен, значит, думаю, все нормально.

- Призрачный гонщик.

К счастью, происшествие не стало причиной трагедии, и в результате пожара на железнодорожных путях никто не пострадал.

- 6 сентября на перегоне «Рязановка-Суханова» произошло возгорание секции тепловоза. Это был грузовой поезд с не менее 45 вагонами, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Эдуард Круглов, руководитель пресс-службы ДВЖД. - Для локализации пожара состав отцепили. На месте работали два пожарных расчета МЧС, которым удалось локализовать очаги горения.

В горящей секции людей не было, но отмечается, что машинист и его помощник сперва пытались своими и силами победить языки пламени. Это, кстати, позволило сотрудникам «чрезвычайного ведомства» оперативно локализовать пожар. Сам состав поезда, груженного углем, сразу продолжил движение. Загоревшийся вагон потушили спустя два часа. Нарушений в графике работы других составов не было.

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