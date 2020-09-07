«Шприцы со снотворным, веревки и два огнестрела»: связанную женщину пытался насильно увезти житель Владивостока

Мужчина угрожал ей предметом, похожим на пистолет. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Началось все с тревожного сообщения, которое поступило в полицию 7 сентября от жительницы Владивостока. Бдительная женщина рассказала о том, что стала свидетелем страшной картины – мужчина насильно затащил какую-то даму в машину во дворе дома №24 на улице Адмирала Юмашева. Затем «Тойота Аллион» умчалась в неизвестном направлении.

Разумеется, к такому заявлению правоохранители отнеслись с должной серьезностью. В дальневосточной столице был организован план «Перехват». Ориентировки были переданы городским нарядам полиции. В итоге оперативная работа принесла свои результаты.

Машину нашли на смотровой площадке проспекта Красоты. Как рассказали Андрей Сницарук и Алексей Окулов, сотрудники ДПС, в салоне иномарки женщина кричала и просила о помощи.

- Предварительно установлено, что в подъезде жилого дома на улице Адмирала Юмашева мужчина угрожал потерпевшей предметом, похожим на пистолет, - отмечает Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России пот Приморскому краю. - В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

43-летняя женщина, найденная в машине, была не единственной тревожной находкой. При осмотре салона полицейские обнаружили веревку, скотч, хомуты, две единицы огнестрельного оружия, алкоголь и шприцы со снотворным.

Удалось установить и личность героя операции. Мужчиной, похитившим женщину, оказался житель Владивостока 1962 года рождения. Его уже доставили в отделение полиции по Ленинскому району для дальнейшего разбирательства. По предварительным данным, похищенная женщина – его бывшая супруга.

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