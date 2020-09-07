«Взорвалась труба, пострадала куча машин». В Первомайском районе Владивостока произошла коммунальная авария

Масштабная коммунальная авария случилась во Владивостоке Фото: принтскрин видео.

Серьезная коммунальная авария произошла на трубопроводе в Первомайском районе Владивостока. По словам очевидцев, трубу буквально разорвало, пострадали машины и стекла в квартирах близлежащих домов.

Момент происшествия попал на видеорегистратор. Кадры оказались действительно впечатляющими.

ЧП произошло в районе улицы Запорожской. На довольно проблемном участке. Местные жители могли раньше довольно часто наблюдать то и дело вырывающийся из-под земли пар. Поэтому на изношенных коммуникациях проходил масштабный ремонт. Судя по всему, прорыв произошел во время гидравлических испытаний.

Очевидцы уверяют, что пострадали проезжающие мимо машины и соседние здания. Движение между Запорожской и Окатовой практически застопорилось.

На место ЧП уже приехали сотрудники МЧС и полиция. Сотрудникам органов внутренних дел предстоит зафиксировать материальный ущерб, причиненный окружающим из-за коммунального бедствия.

«КП» уже обратилась за официальным комментарием к представителю «Приморских тепловых сетей».