Мариинский фестиваль во Владивостоке завершился «Войной и миром»

Кульминация фестиваля «Мариинский». Фото: Елена Кищик

V Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» завершился показом оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева по роману Льва Толстого. Всемирно известное произведение на Приморской сцене Мариинского театра объединило две труппы — владивостокскую и петербургскую.

Постановку осуществила Кристина Ларина, выпускница аспирантуры ГИТИС. В Мариинском театре она уже выступала художником-постановщиком и режиссёром сцен из опер «Юдифь» и «Дубровский», режиссёром сценических постановок и концертных программ.

Премьера оперы Сергея Прокофьева на Приморской сцене состоялась к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Елена Кищик

Изначально эта постановка была подготовлена для концертного зала, поэтому опера в сокращённом виде длится три часа.

Рассадка с соблюдением мер предосторожности. Фото: Елена Кищик

Как отмечали многие зрители и гости Приморской сцены Мариинского театра, в опере во всём своём масштабе была прекрасно передана эпоха произведения — благодаря историческим костюмам Татьяны Ногиновой, которые были очень точно выполнены по рисункам XIX века.

По словам одной из постоянных зрительниц театра, Анны Большаковой, постановка очень интересна ещё и благодаря превосходной видеопроекции, которая по большей части заменяет декорации. «Такое решение придаёт динамизм происходящему на сцене, не создаёт задержек во время действия. Опера яркая, зрелищная. Особенно моё внимание привлекли масштабные сцены. И, конечно, произвело большое впечатление очень сильное исполнение партии Пера Безухова и Наташи Ростовой».

«Война и мир» на Приморской сцене. Фото: Геннадий Шишкин, предоставлено пресс-службой Приморской сцены Мариинского театра

Произведение Сергея Прокофьева на Приморской сцене Мариинского театра стало премьерой весны 2020 года, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По разным источникам, композитор начал работать над оперой весной 1941 года. Начало Великой Отечественной войны побудило его отложить все прочие планы и вплотную заняться «Войной и миром». В 1942 году был почти готов клавир оперы в двух частях. Но прошло ещё несколько лет упорного труда над произведением, его доработки и сокращения.

«Война и мир» на Приморской сцене. Фото: Геннадий Шишкин, предоставлено пресс-службой Приморской сцены Мариинского театра

Премьера первой части оперы состоялась в 1946 году в Государственном академическом Малом оперном театре в Ленинграде (МАЛЕГОТ).

Вплоть до 1952 года Сергей Прокофьев работал над «Войной и миром». Тем не менее окончательной версии оперы в театре ему увидеть не удалось. Полная постановка была осуществлена на сцене МАЛЕГОТа лишь в 1955 году.

«Война и мир» на Приморской сцене. Фото: Геннадий Шишкин, предоставлено пресс-службой Приморской сцены Мариинского театра

Гармония исполнения и музыки создают целостность происходящего на Приморской сцене Мариинского театра. Яркие музыкальные картины позволяют погрузиться в реальные исторические события. В постановке мы видим императора Александра I, Наполеона, Кутузова. Но некоторые события зритель должен домыслить сам.

Либретто оперы «Война и мир» интересно тем, что, кроме одноимённого романа Толстого, Сергей Прокофьев использовал подлинные тексты авторов XVIII и XIX века. Например, поэзию Ломоносова и дневники Дениса Давыдова, участника войны 1812 года. Об этом музыкальном произведении композитор Дмитрий Шостакович писал, что Прокофьев создал свою оперу, свою «Войну и мир».