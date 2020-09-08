Благоустройство как в Европе. Во Владивостоке по нацпроекту открыли второй в этом году новый сквер

Благоустройство сквера Надибаидзе стало возможным после рейтингового голосования Фото: Сергей БАЛАНОВ

Благоустроенный по нацпроекту «Жильё и городская среда» сквер Надибаидзе открыт для всех.

Получился настоящий праздник – с живой музыкой, ростовыми куклами и перерезанием красной ленточки. Почетными гостями стали председатель правительства края Вера Щербина и глава Владивостока Олег Гуменюк. Но главное – счастливые местные жители. Ведь еще недавно тут был пустырь.

- Сквер Надибаидзе, пусть он и небольшой по площади, стал украшением нашего города. Раньше территория была заброшена и заставлена машинами – теперь её не узнать. Всех поздравляю с появлением нового места отдыха и очень прошу его беречь, – обратилась к горожанам Вера Щербина. – Хочу отметить, что благоустройство этого сквера – решение самих жителей, именно они голосовали за благоустройство этой территории.

Глава Владивостока Олег Гуменюк в первую очередь поблагодарил проектировщиков и строителей, которые превратили заброшенную территорию в благоустроенный сквер.

- Мы видим, что строители отнеслись к своей работе с душой. Сквер Надибаидзе – это вторая благоустроенная территория в этом районе, в прошлом году мы открывали сквер на улице Черёмуховой. Мы видим, что жители с большой любовью относятся к новым общественным пространствам. Мы хотим каждый год создавать новые такие территории и благоустраивать существующие, – сказал Олег Гуменюк.

Сквер был сделан вместе с жителями района. Каждая тропинка и элемент благоустройства прорабатывались с учётом мнения местных жителей.

- Здесь сделано всё, чтобы было приятно находиться и хотелось вновь возвращаться. Таких новых скверов и благоустроенных ранее существующих в этом году будет девять. Благоустроенные общественные пространства появятся не только на материке, но и на острове Попова, – подчеркнул глава дальневосточной столицы.

Несмотря на то, что сквер уже принимает гостей, скоро здесь появится ещё один элемент благоустройства – детская площадка, которую просили жители.

Было Фото: Сергей БАЛАНОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Администрация Владивостока завершает благоустройство еще трех территорий. Скверы Игнатьевский, Жариковский и в районе «Авангарда» будут открыты в ближайшие две недели, активные работы ведутся в Матросском сквере и на острове Попова. Все вопросы по благоустройству находятся на контроле у главы города Олега Гуменюка.