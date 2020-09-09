Сказать друг другу «да» над облаками: пара из Владивостока устроила свадьбу в самой высокой точке Европы

Авантюристы покорили Эльбрус. Фото: предоставлено героями публикации.

Свадьба, пожалуй самый волнительный день в жизни каждой девушки. День зарождения новой семьи, который многие пары привыкли праздновать в кругу семьи и друзей. Однако далеко не все считают застолье и поездку на лимузине эталоном торжества. Довольно известный в Приморье блогер доказала – отпраздновать можно, как пожелаете и, если очень захотеть, то даже самая смелая идея воплотится в жизнь.

Love story

Аня, которую многие знают под псевдонимом «мотобалерина» или valkyria_moto, родилась и выросла во Владивостоке. Окончила хореографическую школу имени Васютина, а потом поступила в Башкирское хореографическое училище имени Р. Нуреева. Словом, решила связать свою жизнь с балетом. Завершив обучение с отличием, попала на работу в Музыкальный театр Карелии, однако вскоре решила вернуться в родное Приморье. Тут получила еще одно образование, бесплатно поступив в ДВФУ на «Туризм».

Денис родился и вырос в Чугуевке, но со временем из маленького села перебрался в краевую столицу. Судьбоносная встреча ребят произошла в 2016 году, в спортзале.

– Я на тот момент подрабатывала там тренером групповых программ, а он ходил в общий зал, работал над своей формой. Видимо, заприметив меня, он записался на растяжку. Уточню, что это была программа интенсивной растяжки, он немного был шокирован. А после тренировки пригласил меня в кино, – вспоминает Анна.

После свидания ребята продолжили общаться, затем завязались отношения

Ребята вместе с 2016 года. Фото: из личного архива героев публикации.

Балет и мото

«КП» стало очень интересно, как балерина переквалифицировалась в байкера.

– Денис в зал приезжал на мотоцикле, у него это увлечение с детства. Мое увлечение мотоциклами было с подростковых лет, но так как «артиста балета кормят ноги», я не решалась пройти обучение, ну и кататься ни к кому не садилась, опасно доверять свою жизнь другому человеку, впервые согласилась на поездку с Денисом, уже когда начали встречаться. Сама я пошла получать категорию «А» в 2017 году, в 2018 году купила первый мотоцикл. Денис был против, поэтому сказала ему уже после поступления на категорию. Сочетание моей профессии «артистка балета» и любви к мото привели к прозвищу «мотобалерина», – раскрыла подробности блогер, интересующие многих ее подписчиков.

Мотобалерина во всей красе. Фото: Горков Сергей (gorkovphoto)

День Х

Несмотря на длительные отношения, ребята задумались о свадьбе лишь в этом году. Красивое предложение руки и сердца, обязательная регистрация в ЗАГСе, которая состоялась 21 августа, но, этого показалось мало двум любителям приключений. Поездку на Эльбрус молодожены спланировали между делом, сидя на кухне за чашечкой чая.

– Мы оба очень любим отдых в диких местах, нам нравится покорять вершины, любоваться водопадами, путешествовать, рыбачить. Не было ни у меня, ни у Дениса какого-то плана с незапятнанных времен, что свадьба должна быть на Эльбрусе. Честно говоря, Эльбрус появился в планах только тогда, когда выскочила реклама в интернете при подборе вариантов путешествия на отдых. И агентство предложило такую авантюру, на которую мы не могли не согласиться. Это ведь испытание себя, это совместная цель дойти, это поддержка друг друга. Мы верим в места силы, и сказать друг другу «да» над облаками для нас, сравнительно с венчанием церкви, – отметила блогер.

Сказано, сделано.

– Все невесты выбирают платье самое красивое при подготовке к свадьбе, а я заходила в салон с фразой «мне самое легкое». Вместо свадебной атрибутики мы закупали мембранные костюмы, хорошие ботинки и рюкзаки, – с юмором отметила Анна.

Из Владивостока отправились в Москву, оттуда в Минеральные воды, а дальше автостопом до села Терскол, которое находится в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

На вершине «мира»

Именно в селе, которое расположено на высоте больше 2000 над уровнем моря, ребята решили акклиматизироваться. Оттуда же начались и первые восхождения. Первый подъем был на гору Чегет, на высоту 3150 метров. Затем пешая прогулка до водопада Азау, а это 6 километров. После путь до канатной дороги Гара-Баши. На высоте 3750 метров ребята остались на ночлег в приюте. Следующей точкой стала станция, расположенная уже на 4050 метрах над уровнем моря. Дальше, больше. Подъем до скалы Пастухова на высоту 4700. Покорение самой вершины было запланировано на 29 августа, но сильный ветер заставил сдвинуть планы на день.

Завораживающий пейзаж. Фото: предоставлено героями публикации.

– На высоте 5300, это «седловина», ухудшилось самочувствие у Дениса, начала болеть голова. Сделали перерыв, полчасика поспали, взяли ледорубы, прицепились самостраховкой к перилам и продолжили штурм дальше. По пути встречали людей, которые покорили вершину и тех, кто сделает это в следующий раз. Стало не по себе от того, что вершина так близко, но до нее можно и не дойти, если накроет горняшка. На часах уже был час дня, а мы еще только добирались до «скал отдыха», где нас ждал небольшой привал. К 15 часам мы увидели Западную вершину, заветные 5642 метра. Они казались такими близкими, но таким недосягаемыми. Дышать тяжелее, кислорода меньше, усталость. Путь почти пологий, но идут там очень медленно. Этот путь называют «зомби марш», думаю, по названию становится понятно о скорости, – эмоционально рассказала отважная невеста.

Отдых перед следующим рывком. Фото: предоставлено героями публикации.

До вершины добирались поддерживая друг друга. Оставшиеся метры оказались действительно сложными, но задавшись целью рука об руку удалось преодолеть и их.

– И вот она, вершина! Мы над облаками, мы на 5642! Это самая высокая точка Европы и России! Ветер стих, температура около -10, я переодеваюсь в платье, Денис в рубашку. На удивление усталость пропала, восторг, даже не верится, что мы добрались. И мы готовы! Главный гид, как капитан корабля спрашивает наше согласие, объявляет нас мужем и женой и мы танцуем первый танец, – подытожила мотобалерина.

Ребята покорили вершину. Фото: предоставлено героями публикации.

Пройдя нелегкий путь, Аня отметила, что восхищается всеми людьми, которые покорили Эльбрус. В Приморье, кстати, таких не мало. Сейчас молодожены отдыхают в Абхазии, после возвращения во Владивосток планируют и дальше искать приключения, радуя подписчиков красивыми кадрами, которых на личных страничках героев хоть отбавляй.

Главный праздник молодая семья встретила на Эльбрусе. Фото: предоставлено героями публикации.

Момент подъема на Эльбрус. Фото: предоставлено героями публикации.

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