Он возвращается - тайфун «Хайшен» переродился и снова идет на Приморье с ливнями

Дожди прогнозируются на всей территории Приморья. Фото: pixabay.com

Несколько дней во Владивостоке стояла сказочная погода. Многие даже предположили, что в регион снова вернулось лето. Однако пауза в виде чистого неба, палящего солнца и отсутствия ураганного ветра была недолгой. Синоптики сообщили, что тайфун «Хайшен», который обрушился на регион 7 сентября, снова грозит региону. Он запомнился приморцам обильными осадками, из-за которых сейчас в крае тревожная паводковая обстановка. Оказалось, что «Хайшену» еще «есть, что сказать». Он возвращается.

- Тайфун «Хайшен» устремился в Китай. По дороге он залил пограничный районы, отсюда и тревожное состояние реки Раздольная. Двое суток он лил над Китаем, а потом встретился с антициклоном, который зародился в Якутии, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Марина Парфенова, главный ректор портала «Примпогода». - Он как раз заблокировал тайфун и не дал ему двигаться дальше. Так он переродился в обычный циклон и взял курс обратно на Приморье.

Как отмечают специалисты, повышенного уровня критических показателей с приходом циклона мы не ожидаем. Однако без осадков не обойдется. Прогнозируются дожди разной степени интенсивности на всей территории региона. Во Владивостоке начнет заливать уже ближе к 20:00. Дожди сохранятся и завтра. Ожидается от 5 до 20 миллиметров осадков.

Известно, что дальше бывший тайфун пойдет в сторону КНДР. Кстати, с прохождением циклона над Приморьем резко понизятся ночные температуры воздуха на севере региона. Там прогнозируется +1 +9 градусов. Дневные же, напротив, сохранят высокие показатели.

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