За праздником - «В_город»

Приморскую столицу ждет «Парад выпускников» и дискотека на набережной, а улица Светланская превратится в развлекательную зону. Фото: МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока»

Администрация Владивостока проводит в субботу, 12 сентября, первый фестиваль в рамках проекта «В_город». Главными площадками праздника в этот день станет центральная улица города – Светланская, а также скверы Пушкинский, Адмиральский и им. Адмирала Невельского.

Начнется все с «Парада выпускников» на центральной улице. Идея понятна – в этом году из-за пандемии коронавируса выпускники школ и вузов остались без общегородского выпускного. Теперь всех выпускников 2020 года и прошлых лет, их родных и друзей приглашают пройти колонной по улице Светланской. Для этого ее перекроют на некоторое время. Сбор в 10.30 у дома № 37 на улице Светланской, начало шествия запланировано на 11.00.

Колонна проследует на набережную Цесаревича, где в 11.30 начнется настоящая дискотека – с приглашенными диджеями и открытым микрофоном. Тут выберут короля и королеву выпускного и наградят победителя челленджа фотографий #выпускникивгороде электросамокатом.

После «Парада выпускников» Светланская превратится в одно большое пешеходно-фестивальное пространство: показательные выступления федерации трикинга, прокат «необычных велосипедов», уроки катания на беговелах.

Напротив дома № 67 - показательные выступления и мастер-классы на роликах.

Напротив дома № 44 - мастер-классы по кубинской сальсе и энергичной зумбе.

Напротив дома № 46 будет работать фотозона из шелковых лент и стена высказываний «А мне фиолетово».

Напротив домов № 67-71 с 12.30 все желающие смогут пройти «Спортивный лабиринт», а также поиграть в старинную русскую игру – городки.

В сквере им. Адмирала Невельского с 11.00 до 15.00 гости праздника смогут освоить логическую настольную игру го, поиграть в аэрохоккей, настольный теннис и футбол и даже пострелять из лука.

В Адмиральском сквере с 11.00 будет организована игротека «Достопримечательности Владивостока», пройдут мастер-классы по рисунку, будет работать аквагрим.

В Пушкинском сквере в 11.00 начнутся соревнования по сборке кубика Рубика на скорость. Будет работать проект по обмену фотографиями «Фотосушка». На площадке соберут панно с изображением Владивостока из 450 кубиков. В 13.00 здесь начнется концерт-квартирник молодых исполнителей города. А в 18.00 начнется гала-концерт проекта «А где Пушкин?». Музыкальный марафон продлится до 22.00.

- Такие праздники планируем проводить два раза в месяц, то есть это будет серия мероприятий. Мы постарались, чтобы праздник был интересным как для детей, так и для взрослых. Местом проведения первого фестиваля была выбрана улица Светланская, а также скверы Пушкинский, Адмиральский, и сквер им. Невельского. Нам очень важно, чтобы эти общественные пространства становились точками притяжения горожан, где они могут не только отдохнуть и погулять, но и провести время с пользой, найти новых друзей, отвлечься от повседневности, – отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Официально

Проект «В_город» – это серия фестивалей и мероприятий на улицах Владивостока, вовлекающая горожан в активные события. Для того чтобы улучшить мероприятия и вовлечь в городские события всех жителей дальневосточной столицы, во время праздника будут проводиться опросы. Все желающие смогут внести свои предложения по проведению следующих городских мероприятий. Без возрастных ограничений (0+).