Никакого загрязнения воздуха и никаких тапочек на водителях - первые на Дальнем Востоке электробусы вышли на дороги Владивостока

Во Владивостоке появились два электробуса. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Забудьте все, что вы знали об автобусах. Больше никаких рваных сидений, леопардовых пледов на месте кондуктора, неопрятных водителей и едкого запаха бензина. Все это теперь в прошлом. Время транспорта, который своим существованием не губит окружающую среду. 11 сентября на дороги Владивостока впервые на Дальнем Востоке вышли электробусы. Нет, это не троллейбус и не автобус. Хотя, признаться честно, визуально это все-таки больше автобус. Но принцип его работы кардинально отличается.

Самый главный козырь – экологическая безопасность. Электробус не оказывает «дурного» влияния на окружающую среду. А все потому что транспорт работает не на топливе, а как вы все успели догадаться – на подзарядке.

Так вот, у Владивостока теперь таких целых два. Теперь они будут ходить от площади Борцов революции до площади Луговая. Дебютный рейс стал для представителей власти и транспортников настоящим праздником. И они даже не скрывали своей радости.

Они будут ходить от площади Борцов революции до площади Луговая. Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Я с 2008 года работала водителем троллейбуса. В этом году пришли электробусы, и я получила категорию D. Сегодня у меня очень важное событие - первый день за рулем электробуса, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Наталья Пупкова, водитель первого на Дальнем Востоке электробуса. - Думаю, что это знаковое событие не только для нас, для транспортников, но для всего города. Переобучение проходила на протяжении двух с половиной месяцев. Теория плюс практика – все как обычно. Для меня это очень волнительно и очень важно. Такие электробусы - новинка для нашего региона. Такого еще не было. Очень переживаем. Это для меня почти как первый день в университет. Будем смотреть, как они будут себя вести в городе. Это экологически чистый транспорт. Разумеется, приятный подарок городу.

Электробусы работают не на топливе, а на подзарядке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Со словами «в добрый путь» два электробуса отправились по назначенному маршруту. Новенький общественный транспорт оборудован видеокамерой с записью звука. В салоне все довольно мило. Приятно садится на места, куда еще «не ступала нога человека». На торжественном мероприятии присутствовал мэр города Олег Гуменюк. Глава Владивостока отметил, что дебютная поездка двух электробусов будет для всех пассажиров абсолютно бесплатной. Но так будет только в первый день, дальше плата за проезд такая же, как и в обычных автобусах – 28 рублей.

У водителей строгая униформа - белый верх, черный низ и туфли. Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Мы в ближайшее время обнародуем список требований к автобусам. С ними можно будет ознакомиться в открытом доступе. Чтобы горожане сообщали обо всех нарушениях, которые увидели сами. Чтобы все жители знали, как их должны обслуживать, в какой форме должны находиться водители на рабочем месте и прочее, - говорит Олег Гуменюк, мэр Владивостока. - Самый главный контролер – жители города. Для нас всех важны три показателя: качество, комфорт и чистота транспорта.

Вместительный салон способен принять порядка 80 пассажиров. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кстати, у водителей электробусов есть униформа. Белый верх, черный низ и никаких тапочек, только туфли. Одними из первых в новенький салон зашли две женщины. Они позже признаются, что даже и не знали, что сели в электробус, но чувствуют себя в нем вполне комфортно.

Водители проходили переобучение, чтобы сесть за баранку электробуса. Фото: Сергей БАЛАНОВ

После того, как новенькие электробусы добрались до Луговой, объявили о паузе. Она нужна транспорту для подзарядки, после которой автобусы поедут в обратную сторону.

Электробусы абсолютно безопасны для окружающей среды. Фото: Сергей БАЛАНОВ

- В течение 10-15 минут электробусы заряжаются без пассажиров. Это ультрабыстрая зарядка. На данный момент таких электробусов в городе всего два, но очень надеемся, что количество экологически чистого транспорта во Владивостоке в будущем увеличится. Пока конкретных планов нет, - говорит Александр Иванов, начальник управления транспорта администрации Владивостока. - Для города и для транспорта это большой шаг. Электробусы суперсовременные, отечественные, новые – 2019 года выпуска. Гарантия у них - один год. Пока неизвестно, во сколько обойдется годовое обслуживание. Электроэнергия дешевле, поэтому, наверное, и обслуживание будет ниже.

Заряжается транспорт около 15 минут. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Прокатившись на электробусе одной из первых, могу смело заявить – автобус, как автобус, но приятно осознавать, что твое передвижение на транспорте не загрязняет окружающую среду. Теперь транспорт не синоним слова – «убийца» воздуха, а это ли не успех.

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