Резкое ухудшение погоды: спасатели Приморья передают о подъеме уровня воды в реках

На югу Приморья ожидаются сильные дожди, из-за чего резко поднимется уровень воды в реках края Фото: Николай ХИЖНЯК

Главное управление МЧС России по Приморскому краю передает об опасном подъеме уровня воды на реках края. Согласно прогнозу, опасности стоит ждать уже в это воскресенье, 13 сентября.

Так, согласно прогнозу Примгидромета, 13 и 14 сентября на южных территориях Приморского края пройдут сильные дожди с резким подъемом уровня воды до 1,5 метров, а на малых реках вода может подняться до 2,3 метров.

Из-за обильных дождей сохраняется не только угроза повышения уровня воды в реках, но и подтопления низменных мест.

В связи с этим ГУ МЧС России по Приморскому краю информирует население края об опасном явлении для того, чтобы каждый смог подготовиться заранее к опасным явлениям и собрать все необходимое, на случай вынужденной эвакуации: документы, еду и воду на 2 дня, зарядные устройства, фонарики, батарейки.

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