«Она могла взорваться в любой момент»: фельдшер спас двух медиков из горящей машины скорой в Приморье

Медик вытаскивал коллег из полыхающей машины, чтобы спасти их жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДТП с участием машины скорой помощи едва не обернулось настоящей трагедией. Но, к счастью, самых печальных последствий удалось избежать. А все благодаря 31-летнему фельдшеру, который вместо того, чтобы бежать из машины скорой помощи, спасая собственную жизнь, вытаскивал из УАЗа своих медбратьев. Клятва Гиппократа, личные моральные принципы или совесть – что именно двигало молодым человеком пока неизвестно. Но то, что теперь в его послужном списке спасение еще и двух коллег – совершенно точно.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ, МОКРЫЙ АСФАЛЬТ

Авария случилась 13 сентября в Находке. Как говорят в полиции, 50-летний водитель «Тойота Калдина» ехал со стороны поселка Врангель в сторону Шоссейной улицы. В какой-то момент он выехал на встречную полосу. Как итог – авария. Иномарка врезалась в машину скорой помощи. УАЗ после столкновения перевернулся и загорелся. В салоне находили два фельдшера. В итоге травмы разной степени тяжести получили 4 человека, среди которых водители обеих машин.

На месте работали сотрудники МЧС и сотрудники полиции. Пока первые тушили возгорание, вторые выяснили, что водитель «Калдины» находился за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения. В крови мужчины нашли 3,2 промилле.

Чудо, но никто в результате аварии не скончался. Оказалось, что в этом заслуга и конкретного человека. Фельдшер вытаскивал своих коллег, пока УАЗ горел. Опасность была крайне высокой, ведь машина могла взорваться в любую секунду.

- Всех вытащил из машины фельдшер скорой помощи. Молодой парень, настоящий мужчина и герой. Вся бригада пострадала, но все живы, - написала в сети Екатерина, очевидец событий.

Как удалось выяснить «Комсомолке», спасителю 31 год, у него есть трое детей. Медработник участвовал в программе «Земский доктор», а на станции скорой помощи в Находке работает всего год.

- Он, действительно, вытаскивал и водителя, и второго фельдшера, женщину. Машина была на боку, дверь заблокирована. Водителя пришлось спасать через окошечко, - рассказывает Андрей Джирма, главный врач станции скорой медицинской помощи в Находке. - Там реально была угроза жизни. Она могла в любой момент взорваться. Речь о настоящем героизме. Мне известно, что он был на амбулаторном лечении, но вот буквально сегодня его госпитализировали в больницу, почувствовал себя нехорошо.

Коллеги говорят, что фельдшер очень ответственный и порядочный сотрудник. Все они единодушны в том, что их медбрат – герой, а то, что он сделал – настоящий подвиг.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Вместе с тем, происшествие прокомментировали и в краевом минздраве.

- Столкновение было касательным. Основной удар пришелся на бензобак, поэтому машина почти сразу загорелась. Водитель скорой помощи получил ожоги средней степени тяжести 10 процентов тела, был доставлен во Владивосток, завтра будет переведен в ожоговый центр, - отмечает Светлана Дмитриченко, руководитель пресс-службы минздрава по Приморскому краю. - У одного фельдшера перелом лодыжки, у второго – сотрясение мозга. По ГЛОНАСС видно, что наш водитель двигался с разрешенной скоростью. Он - старший водитель, а стаж его вождения больше 10 лет.

Что тут сыграло большую роль – мокрый асфальт или водитель иномарки, который был, мягко говоря, подшофе – еще предстоит выяснить. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

- По факту ДТП проводится административное расследование. Устанавливаются обстоятельства автоаварии, степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийно опасную ситуацию, - сообщила Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

«Комсомольская правда» желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления. После того, как герой придет в себя, мы расскажем подробнее о его поступке.

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