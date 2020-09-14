«Я бы не простил себе, если бы кто-то погиб»: 15-летний школьник из Приморья спас сестру и соседку на пожаре

Смелость и мужество парня отметили в краевом МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

История совсем не о детском мужестве. История о 15-летнем Сергее Байгушеве, который прославился на всю Находку после того, как спас сестру и соседку от гибели при пожаре.

Утром на пульт пожарной охраны Находки поступило тревожное сообщение о пожаре в многоэтажной малосемейке по улице Заводская. Горела квартира, находящаяся на 4-этаже. Пока сотрудники «чрезвычайного» ведомства добирались до места происшествия, в доме нашелся еще один спасатель.

15-летний Сергей Байгушев был в своей комнате, когда почувствовал едкий запах дыма. С ним дома была только его сестра. Подросток решил выяснить, откуда запах. Определить, что горит соседняя квартира, ему удалось достаточно быстро. Подросток не растерялся. Выбил дверь, объятую огнем, и зашел в квартиру, в которой молниеносно распространялись языки пламени. Только потом станет ясно, что бесстрашие Сергея было оправдано жизнью. На полу лежала соседка, которая была в тяжелом состоянии.

Сергей выбил дверь в соседскую квартиру, объятую огнем, и спас женщину. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Спастись без помощи извне – у нее не было ни единого шанса. Школьник не испугался ни обжигающего огня, ни запаха гари – пошел до конца. Он понял, что сперва надо вынести женщину на свежий воздух, чтобы не усугубить положение.

- Сергей попытался взять женщину под руку, но из-за сильных ожогов на ее теле не смог этого сделать, после чего взял пострадавшую за одежду и отнес ее на лестничную площадку в коридор, где женщину ожидала бригада скорой медицинской помощи, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Но не будем забывать, что в квартире у Сергея оставалась еще и его сестра. Бросить ее одну он не мог, поэтому вернулся обратно в горящий дом, чтобы спасти девочку. Герой собрал необходимые вещи и документы, после чего стал ждать помощи профессионалов. Позже юноша признается, что не на шутку испугался в тот день. Сильно надышался дымом, но ни о чем не жалеет.

Сергей признается, что сильно испугался в день пожара. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

- Я бы не простил себе, если бы кто-то погиб в этот момент. Случись такое еще раз, я бы поступил так же, - говорит 15-летний Сергей Байгушев.

Ученик находкинской школы №24 говорит, что после выпускного планирует пойти в армии. А в дальнейшем хочет служить во благо Родине.

Герой планирует в дальнейшем служить во благо Родине. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Подвиг юнца не могли оставить без внимание в краевом МЧС. В торжественной обстановке ему вручили грамоту за мужество, смелость и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга – спасении людей на пожаре в условиях, сопряженных с риском для жизни.

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