Бесплатно и почти без противопоказаний. Рассказываем все о вакцинации против гриппа

В Приморье бесплатно прививают от гриппа Фото: Милана СОКОЛ

Масштабная вакцинация от гриппа стартовала в Приморье в сентябре и продлится до ноября. Специалисты считают, что в этом году прививка крайне актуальна, ведь есть вероятность наложения сезонных заболеваний на коронавирус. Последствия могут быть непредсказуемы. Именно поэтому планируется бесплатно защитить больше 60% населения края. Сделать профилактический укол могут все желающие. Корреспондент «КП» решил вступить в ряды привившихся и посетил один из мобильных пунктов во Владивостоке.

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках или в специализированных прививочных пунктах, только во Владивостоке таких 7. Для удобства посетителей они расположились в разных районах города. За порцией защиты от гриппа «Комсомолка» отправилась в ТРЦ «Седанка Сити», на второй этаж. Сразу стоит оговориться, необходимо позаботиться о маске и взять паспорт.

Прежде, чем сделать прививку, журналист смог узнать подробности о вакцинации у главного врача КГБУЗ «Владивостокская больница № 3» Владимира Ушакова, коллеги которого трудятся в мобильном пункте.

Главврач КГБУЗ «Владивостокская больница № 3» Владимир Ушаков Фото: Милана СОКОЛ

– Сейчас в больнице мы работаем практически без выходных. Необходимо не только на дому осматривать больных коронавирусом, но и лечить пациентов, которые приходят на амбулаторный прием. Поэтому организации, занятые в оказании первичной санитарной помощи сейчас очень загружены. А впереди осенне-зимний сезон, в этот период всегда всплеск вирусных респираторных заболеваний. Снизить риск распространения гриппа можно с помощью вакцинации. Идеально, если бы поставили прививки около 90% населения, но, к сожалению, все, не привьются. И именно из-за тех, кто отказывается от профилактики, может случиться некий всплеск, – отметил глава больницы.

По словам кандидата медицинских наук, в этом году возможно наложение гриппа на COVID-19, а это крайне опасно. Поэтому медики уделяют особое внимание вакцинации. Для прививки используют отечественный препарат «Совигрипп», который хорошо себя зарекомендовал. В Приморье врачи с ним работают уже 3 года. В этом сезоне в формулу добавили антигены тех штаммов, всплеск которых наиболее возможен.

Перед прививкой все проходят медицинский осмотр Фото: Милана СОКОЛ

Что касается самой прививки, делать ее можно почти всем, начиная с 6-месячного возраста. Основное противопоказание – непереносимость куриного белка, которая встречается крайне редко, именно он в небольшой пропорции входит в состав «Совигриппа». Вакцинироваться можно даже беременным, за исключением 1-го триместра. Не является противопоказанием и наличие хронических заболеваний, однако, если они находятся в стадии обострения, от укола здоровья все же придется отказаться.

Теперь о самой процедуре. Несмотря на разгар рабочего дня и расположение торгового центра в пригороде, желающих сделать прививку оказалось довольно много. Первым делом все пациенты заполняют информационное согласие и проходят осмотр врача. Специалист измеряет температуру, проверяет горло и узнает о состоянии здоровья обратившегося. Весь процесс занимает не больше 15 минут. В самой мобильном пункте довольно просторно и комфортно. Все стерильно, инъекция хранится по всем правилам в холодильнике. После прививки пациентам предлагают справку или сертификат, чтобы в следующем году прийти уже с ним.

Врач «Владивостокской больницы № 3» Дарья Тюкова Фото: Милана СОКОЛ

– Прививка переносится довольно легко, никто из пациентов не жаловался на плохое самочувствие. Место укола нельзя мочить сутки. Также не стоит в течение трех дней париться в бане, заниматься активно спортом и принимать алкоголь. Иммунитет к гриппу окончательно сформируется через месяц, – поделилась врач «Владивостокской больницы № 3» Дарья Тюкова, которая сейчас работает в мобильном пункте в «Седанка Сити».

По словам специалиста, в день в среднем приходит по 40-60 пациентов. Основные клиенты – люди пенсионного и предпенсионного возраста. Молодежь, к сожалению, меньше заботится о своем здоровье. Хотя общий показатель, тех, кто уже сделал прививку довольно неплохой – около 90 тысяч приморцев.

– Делаю прививки каждый год. Раньше проходила вакцинацию в поликлинике, но там нужно получить статталон, отстоять очередь. А здесь все просто и быстро, нужен только паспорт. Последний раз гриппом болела года 3-4 назад. Так что рекомендую и другим прийти, особенно учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом, – поделилась жительница Владивостока Наталья.

Жительница Владивостока Наталья делает прививки каждый год Фото: Милана СОКОЛ

В свою очередь специалисты отмечают, что прививка от гриппа в целом помогает легче переносить острые респираторные заболевания. А чтобы минимизировать распространение всех видов инфекций, стоит соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

– Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, могут помочь снизить и распространение гриппа. Однако их нужно продолжать соблюдать. Ношение масок, социальная дистанция и дополнительная отработка – по-прежнему обязательные требования. К сожалению, есть люди, которые не только о своем здоровье не заботятся, но и могут заразить других. Нечеткое представление населения о возможных последствиях, дает отрицательные результаты. В России опять наметился рост заболеваемости, это говорит о том, что многие пренебрегают распоряжениями Роспотребнадзора, – констатировал Владимир Ушаков.

Прививочный пункт появился в торговом центре "Седанка-сити" Фото: Милана СОКОЛ

Напомним, во Владивостоке мобильные комплексы расположены:

– на рынке «Спортивная», вблизи ТЦ «Виктория»

– на 2-ом этаже ТРЦ «Седанка Сити»

– на Спортивной набережной, рядом со спорткомплексом «Динамо»

– на центральной площади, у здания правительства Приморья

– ТЦ «Бубль-Гум» на Светланской, 120, на парковке

– ТЦ «Дружба», улица Русская, 2к,

– ТРЦ «Калина Молл», выделенное помещение на 1-ом этаже вблизи магазина «Самбери»

Сделать прививку можно каждый день, кроме воскресенья с 10:00 до 20:00. Ориентировано вакцинация продлится до 1 ноября, но сроки могут быть увеличены в зависимости от эпидобстановки в регионе.

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