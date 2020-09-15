Биография избранного губернатора Камчатского края Владимира Солодова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

13 сентября избирательная комиссия обнародовала результаты голосования выборов губернатора Камчатского края. 80,51% избирателей предпочли отдать свои голоса Владимиру Солодову, временно исполняющему обязанности главы региона. Явка составила 37,15% - это 84 363 человека.

Биография избранного губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Напомним, что по указу президента Владимира Путина его назначили временно исполняющим обязанности главы региона в 2020 году. Такое решение было принято после отставки Владимира Илюхина, который ушел с поста по собственному желанию. Он был у руля на Камчатке с 2011 года. Назначение на его место 38-летнего господина Солодова для краевых депутатов и матерых политологов не было удивлением. Скорее решение было для них ожидаемым, потому что фамилия политика звучала в их «предсказаниях». До назначения он занимал место главы правительства Республики Саха (Якутия).

Владимир Солодов родился в Москве 26 июля 1982 года. Будущий губернатор Камчатки проходил обучение в Институте политических наук в Париже, затем окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – факультет «Государственное управление».

В послужном списке Владимира Солодова есть и опыт преподавательской деятельности. Вплоть до 2013 года он занимался со студентами факультета государственного управления МГУ.

С Дальним Востоком Владимир Солодов заочно познакомился еще в 2013 году, когда он возглавлял департамент проектов и практик направления «Молодые профессионалы» АСИ. В это время он принимал участие в разработке проектов для ДВ. Спустя два года его назначили заместителем Юрия Трутнева, полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Солодов отвечал за социальную и экономическую политику. Также в его вотчину вошли: реализация общественных проектов и патриотическое воспитание населения.

1 августа 2017 года Владимир Солодов становится председателем совета директоров Фонда развития Дальнего Востока. Через год, в 2018, политик занял пост исполняющего обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия). В октябре того же года основался на посту без приставки «временно исполняющий обязанности».

В апреле 2020 возглавил Камчатку. В день рождения региона, 2 июля 2020 года, Владимир Солодов стал отцом. У политика родился сын.

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