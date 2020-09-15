Пляж мыса Ахлестышева на острове Русский благоустроят к следующему пляжному сезону

Бухта Ахлестышева одно из самых живописных мест острова Русский Фото: Администрация Владивостока

Благоустройство одного из излюбленных мест отдыха жителей столицы российского Дальнего Востока, пляжа на мысе Ахлестышева острова Русский собирается провести мэрия. Тендер на выполнение работ объявило МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока».

На мысе Ахлестышева появятся разнообразные объекты, которые сделают отдых максимально комфортным Фото: Администрация Владивостока

По замыслу городской администрации, до конца этого года будет выполнена первая часть работ, а завершатся они к пляжному сезону следующего года. На мысе Ахлестышева должна появится набережная, возведут кафе, обустроят парковку, выделят место под кемпинг, создадут детскую и спортивную площадки, оборудуют комфортные туалеты. Специально для маломобильных граждан сделают дорожки с твердым покрытием, пандусы, пирсы и спуски в воду с металлическими поручнями. Также планируют установку отдельного туалета для инвалидов.

Вдоль береговой линии оборудуют необходимые объекты пляжной инфраструктуры Фото: Администрация Владивостока

Авторами концепции преобразования пляжа представительницы архитектурного бюро «Море» (Казань) Виктория Саляхова и Виктория Чичканова.

На первом этапе, который должен быть завершен до конца ноября этого года, проведут планировку территории, демонтажные работы старых объектов, подготовят инженерные сети, подведут пресную воду, проложат подземную часть систем освещения и электроснабжения, создадут твердые покрытия, деревянный настил и террасы.

Работы по благоустройству пляжа на мысе Ахлестышева планируют завершить в июле 2021 года Фото: Администрация Владивостока

Продолжат работы, предположительно, в апреле следующего года, когда установятся положительные температуры воздуха.

Начальная цена на выполнение работ первого этапа по тендеру «Благоустройство пляжа на мысе Ахлестышева» составила 26 000 006 рублей. По итогам проведенного 10 сентября открытого конкурса, договор заключен с единственным участником тендера — ООО СК «Экспострой».

Пресс-служба администрации Владивостока сообщает, что также в настоящее время идет проектирование для острова Русский большой зоны отдыха с пляжем в Малом Аяксе и разрабатывается концепция беговой и велодорожки протяженностью более 20 километров.

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