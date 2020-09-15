Тайфуны перевернули Приморье

В Приморье «Майсак» оставил после себя сотни поваленных деревьев и обесточил практически одновременно 74 населенных пункта

Начало месяца стало для Приморья настоящим стихийным бедствием. Тайфуны один за другим приносили в регион ливни, грозы и ураганный ветер. «Майсак» однозначно вошел в историю. Синоптики отмечают, что он стал сильнейшим за последние полвека. Похожий ураган прошел по краю в 1969 году. За считанные часы ветром были повалены тысячи деревьев, сорваны крыши, «вырваны с корнем» рекламные щиты, затоплены базы отдыха и разрушены достопримечательности – Приморье после «Майсака» больше никогда не будет прежним. Во время природного апокалипсиса травмы получили порядка 55 человек. Три человека погибли.

По данным информагентств, в Южной Корее, первой принявшей удар Майсака, было серьезно нарушено транспортное сообщение и энергоснабжение в 122 тысячах домов. Без электричества остались 117 тысяч домов в разных префектурах Японии. На восстановление ушло несколько дней.

В крае работают 32 сетевых энергокомпании, все они ощутили на себе силу и последствия тайфуна

В Приморье «Майсак» оставил после себя размытые штормовыми волнами дороги, снесенные ураганным ветром крыши домов, сотни поваленных деревьев и обесточил практически одновременно 74 населенных пункта. Тайфун «Хайшен» перекрыл проезд сразу к нескольким селам, отрезав их от цивилизации.

В крае работают 32 сетевых энергокомпании, все они ощутили на себе силу и последствия тайфуна. Однако, для сетевых организаций юга Приморья работы было в разы больше. Как нам сказали в ДРСК, аварийно-восстановительные работы оперативно были развернуты сразу во всех пострадавших районах края. В итоге утром 4 сентября объем отключенной мощности удалось снизить в 5,5 раз со 103 (в пик отключений) до 19 МВт. 6 сентября завершились все аварийно-восстановительные работы на объектах 110/35/10/6 кВ. После подключения высоковольтных объектов началась самая кропотливая работа – уборка деревьев, обломков веток и крыш с линий электропередачи и подключение потребителей в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском и Партизанском районах.

Аварийно-восстановительные работы оперативно были развернуты сразу во всех пострадавших районах края

В пик стихийного бедствия одновременно боролись с последствиями непогоды 56 бригад энергетиков ДРСК и десятки бригад других сетевых компаний.

Весь период аварийно-восстановительных работ энергетики всех сетевых компаний работали совместно с главами муниципалитетов, с дорожными службами, спасателями. И ежедневно отчитывались о проделанной работе губернатору. Специалисты признаются, такого масштабного разрушения не было даже при «Лайонроке», который считается в регионе «звездой» среди тайфунов.

Еще одна буря

Однако впереди энергетиков ждало еще одно испытание. Тайфун. Новый. «Хайшен» властвовал в Приморье с 7 на 8 сентября. Он принес в регион не только сильный ветер. В отличие от предшественника «Майсака», «Хайшен» решил затопить край. Выпало больше 80 миллиметров осадков. Собственно, это и стало причиной перебоев в электроснабжении в нескольких населенных пунктах. Энергетикам, прокачавшим свои навыки с «Майсаком», удалось вернуть свет в дома уже к утру 8 сентября.

Все энергетики максимально мобилизовались - в Артеме работала «Артемовская электросетевая компания», в Хасанском и Надеждинском – «Дальневосточная ресурсоснабжающая компания». В целом в пострадавших районах Приморья аварийным восстановлением сетей занимались 7 компаний.

Примечательно, что самое большее количество отключений зафиксировали в частном секторе в селах, военных городках. «Очень много среди населенных пунктов военных городков (сети Оборонэнерго, прим. Ред.). Там все финансировалось по остаточному принципу и объекты коммунальной сферы сейчас нуждаются в серьезной реконструкции», - рассказала в одном из интервью зам. Председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Еще одна причина отключений в населенных пунктах – поваленные деревья. Причем основная часть находилась на придворовых или внутридворовых территориях самих жителей. После того, как на местах ЧП побывал губернатор Олег Кожемяко, он дал поручение вырубить под линиями электропередачи деревья, которые в перспективе могут помешать работе сетей. И это поручение очень облегчит задачу энергетикам, которые получали много нареканий и претензий от жителей, защищавших свои деревья.

В конечном итоге электрические сети оправились после двух мощных стихийных ударов 9 сентября. Энергетики признаются, чтобы добиться таких результатов, им пришлось еще 3 числа перейти на круглосуточную работу. В режиме 24/7 они снимали с линий электропередачи, поваленные ветром деревья, укрепляли опоры, устанавливали новые и перетягивали провода.

После подключения высоковольтных объектов началась самая кропотливая работа – уборка деревьев, обломков веток и крыш с линий электропередачи

Прямая речь:

9 сентября прошло совещание президента с членами правительства. На нем Александр Новак, министр энергетики РФ, доложил о ситуации с аварийно-восстановительными работами в Приморье. Учитывая обстоятельства и объем разрушений, он отметил:

- На Дальнем Востоке 92% объектов энергетики имеют оценку «готов». Высокая готовность и работа по подготовке к зиме позволила в кратчайшие сроки устранить последствия двух мощнейших тайфунов, обрушившихся на Дальний Восток, на Приморский край в последнюю неделю, – рассказал на совещании Александр Новак.

Да и главы муниципалитетов и поселений Приморского края отметили профессионализм и слаженную работу энергетиков. Не остались в стороне и жители края, которые писали сообщения в официальный аккаунт в сети приморских электрических сетей @primseti_drsk.

«Благодарим энергетиков!!!! Дай Бог им сил и здоровья!!! Аварии серьезные. Тайфун натворил бед».

«Мы видели, как работали энергетики, ремонтируя провода. Ребята старались сделать все побыстрей, чтобы у нас в домах появился свет. Хочется сказать вам спасибо за то, что вы делали все возможное, чтобы дать людям свет».