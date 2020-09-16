Собака губернатора Приморья погибла под поездом

Питомец губернатора Приморья собака Юка. Фото: instagram.com/kozhemiako.oleg

На выходных стало известно, что у губернатора Приморья Олега Кожемяко пропала собака породы акита ину по кличке Юка. Ее приморцы знают, поскольку глава региона иногда устраивал конкурс среди подписчиков и раздавал щенков. На этот раз он попросил помочь в поисках, но уже во вторник, 15 сентября, озвучил печальную новость – Юка погибла.

- Друзья, спасибо всем, кто помогал в поисках нашей Юки. К сожалению, она погибла под колёсами поезда. Для нас это большая потеря, но жизнь продолжается, растут щенки Юки. Одного мы точно оставим себе, - написал Олег Кожемяко.

Он также пожелал подписчикам беречь своих питомцев.

Олег Кожемяко часто находит щенкам новых хозяев через социальные сети. Последний раз такое было в июле этого года. Предпочтение в выборе отдает владельцам частных домов, так как такой породе как акита-ину нужен простор.

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