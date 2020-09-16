Рыболовам-любителям разрешили добывать гребешок в Приморском крае

Гребешок можно будет добывать в Приморье по десять особей в сутки Фото: pixabay.com

21 сентября вступит в силу приказ Минсельхоза РФ, вносящий изменения и дополнения в действующие Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В нем в частности разрешается добыча морского гребешка рыболовами-любителями. Однако будет установлена суточная норма на добычу водных биоресурсов в Приморском крае

Как разъяснили ситуацию представители Агентства по рыболовству Приморья, добычу гребешка в крае ранее разрешали для рыбаков-любителей только на лицензионных участках при оформлении соответствующих документов.

В этом году вступил в силу федеральный закон «О любительском рыболовстве», устранивший ряд противоречий в нормативной базе. В Приморье изменилось регулирование любительского рыболовства и появились ограничения добычи, которые позволяют вести любительское рыболовства крабов и тихоокеанских лососей свободно и бесплатно. Соответствующие изменения внесли в действующие правила рыболовства.

Удачный опыт теперь решили распространить также на морские гребешки. После вступления в силу приказа Минсельхоза их можно будет добывать в Приморье по десять особей в сутки. Общая норма добычи распространяется на все три вида гребешков, обитающих в прибрежных акваториях: гребешка японского, приморского и Свифта.

Появились и суточные нормы добычи рыболовами-любителями устрицы и кукумарии — также по десять экземпляров в сутки, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

— То, что отменяются излишне строгие запреты и ограничения в отношении любительской рыбалки, это правильно. Ведь запрет ввести проще всего, но это не всегда решает проблемы рационального использования и сохранения водных биоресурсов. Уверен, что работу по совершенствованию правил рыболовства необходимо продолжить, — считает руководитель Агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко.

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