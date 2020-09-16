«Ее донесли на руках, она была вся в крови»: свора бездомных собак набросилась на 8-летнюю девочку в Приморье

Одна из собак схватила ребенка за ногу и протащила несколько метров по асфальту. Фото: Предоставлено героем публикации

«Мою 8-летнюю дочь принес на руках случайный прохожий. Боюсь подумать, что могло случиться с ребенком, если бы не он. Вика была вся в крови. Плакала от боли и кричала. На ноге у нее были дырки – следы от укуса собаки».

Происшествие случилось в Находке в начале этой недели. 8-летняя Вика вернулась со школы домой, отпросилась у мамы и пошла прогуляться. Тогда никто даже и предполагал, чем может обернуться для ребенка этот выход на улицу, который едва не стал для школьницы роковым.

Около дома по улице Пограничная находится тарзанка, у которой часто играют дети. Но путь к ней – целое испытание. Между домами там расположены три мусорных контейнера. Выбрасывают туда отходы жители трех многоквартирных домов, поэтому заполняются емкости мгновенно. Как и следовало полагать, мусор и приманил сюда стаи бездомных собак. Местные признаются, что животные тут хозяйничают уже много лет. Время от времени они нападают на людей, но что страшнее – на маленьких детей.

Именно большое количество отходов привлекает свору собак. Фото: Предоставлено героем публикации

В их числе оказалась Вика, которая проходила мимо контейнеров и никак не провоцировала свору. Но сучке, которая не так давно родила щенят, показалось, что им грозит опасность и напала на девочку вместе с еще двумя собаками. Животное схватило Вику за ногу и протащило по асфальту несколько метров в сторону помойки. Девочка плакала и кричала, зовя на помощь.

- Я даже не знаю, что могло бы случиться, если бы не этот мужчина. Случайный прохожий в этот момент как раз вышел на улицу, чтобы выбросить мусор. Увидел, что там моя дочь и спас ее, прогнав стаю. Боюсь представить, что могло бы произойти, если бы его там не оказалось, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Антонина Горычева, мама пострадавшей девочки. – Он принес мне мою 8-летню дочь на руках. Она была вся в крови. А на ее правой голени были дырки - следы от укуса. Видно было по ноге, что собака несколько раз пыталась зацепиться, а когда это удалось, сделала это со всей силы. Раны очень глубокие.

Раны оказались глубокими. Фото: Предоставлено героем публикации

Женщина отвезла ребенка в травмпункт, теперь ее ждет курс лечения, который продлиться вплоть до декабря. После этого случая Антонина узнала, что Вика – не единственная, кто пострадал в этот день от клыков. Оказалось, стая набросилась еще и на пятилетнего мальчика. Чтобы обезопасить детей от трагедии, жительница Находки пошла в СК. Она уже написала заявление в ведомство и планирует обратиться еще и в УМВД.

- Моя дочь никогда не боялась собак, а теперь появилась фобия. Перед тем как выйти на улицу, смотрит, нет ли там стаи, только после этого куда-то идет, - говорит Антонина. – Вы знаете, я здесь живу с 2016 года, с тех пор я не помню периода, когда у нас не было рядом с домом стаи бездомных собак. Они кочуют от двора ко двору, но всегда где-то рядом.

Теперь осталось выяснить, кто понесет ответственность за травмы ребенка. Фото: Предоставлено героем публикации

Теперь оперативникам предстоит выяснить, кто виновен в травмах ребенка и кто понесет за них ответственность, а пока – будьте бдительнее, ведь ситуация с бездомными собаками плачевна не только в Находке.

Вместе с тем, Антонина просит откликнуться мужчину, который спас ее дочь от стаи собак. Женщина хочет лично поблагодарить его за геройский поступок.

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