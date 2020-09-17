Войлок стал материалом для высокой моды

Легкое пальто из войлока очень уместно для непредсказуемого приморского климата Фото: Вадим ПОПОВ

В воображении непосвященных людей древний материал ассоциируется прежде всего с русскими валенками и азиатскими юртами кочевников. Однако мастера, приложив умелые руки и творческую фантазию, могут создать из войлока настоящие произведения «от кутюр», что и доказала прошедшая на днях в Приморском краевом центре народной культуры выставка «Современный войлок: из глубины веков на модный подиум».

Мастерицы сшили из тонкого войлока даже блузоны и пиджаки Фото: Вадим ПОПОВ

Головной убор делает образ завершенным Фото: Вадим ПОПОВ

Сумочки из войлока и шляпки представляют элегантный ансамбль Фото: Вадим ПОПОВ

- Войлок известен с давних времен: кавказские бурки, ковры и прочие предметы одежды и интерьера были в обиходе многих народов и культур, - рассказали организаторы выставки. - В XXI веке началось возрождение древнего материала. Современный войлок уверенно взошел на модные подиумы. Сегодня мастера создают из этого экологичного дышащего материала сапоги и туфельки, шляпки, сумочки и перчатки, пальто и платья, тончайшие, струящиеся палантины.

Воспоминание об ушедшем лете Фото: Вадим ПОПОВ

Ридикюль будто изготовлен из пепельной розы Фото: Вадим ПОПОВ

Сумочка с объемными цветами выглядит довольно смело Фото: Вадим ПОПОВ

Бисерная вышивка очень подходит для бального или театрального аксессуара Фото: Вадим ПОПОВ

Специалисты говорят, что соединение шерсти и натурального шелка, льна и других растительных волокон помогает получить новые ткани - комфортные и неповторимые. Эксклюзивность, экологичность, великолепное качество, актуальные силуэты и линии для создания подлинно индивидуального стиля - все это современный войлок.

Некоторые сумки выглядели несколько эпатажно Фото: Вадим ПОПОВ

Шляпки украшают женщин в любом возрасте Фото: Вадим ПОПОВ

Такой наряд дает возможность примерить образ королевы Великобритании Фото: Вадим ПОПОВ

В этом убедились посетители выставки, центральным событием стало дефиле авторских моделей. Многие модницы пополнили свой гардероб эксклюзивными шляпками и сумочками на выставке-ярмарке, которая прошла в рамках выставки.