Войлок стал материалом для высокой моды

Легкое пальто из войлока очень уместно для непредсказуемого приморского климата
Фото: Вадим ПОПОВ
В воображении непосвященных людей древний материал ассоциируется прежде всего с русскими валенками и азиатскими юртами кочевников. Однако мастера, приложив умелые руки и творческую фантазию, могут создать из войлока настоящие произведения «от кутюр», что и доказала прошедшая на днях в Приморском краевом центре народной культуры выставка «Современный войлок: из глубины веков на модный подиум».
Мастерицы сшили из тонкого войлока даже блузоны и пиджаки
Фото: Вадим ПОПОВ
Головной убор делает образ завершенным
Фото: Вадим ПОПОВ
Сумочки из войлока и шляпки представляют элегантный ансамбль
Фото: Вадим ПОПОВ
- Войлок известен с давних времен: кавказские бурки, ковры и прочие предметы одежды и интерьера были в обиходе многих народов и культур, - рассказали организаторы выставки. - В XXI веке началось возрождение древнего материала. Современный войлок уверенно взошел на модные подиумы. Сегодня мастера создают из этого экологичного дышащего материала сапоги и туфельки, шляпки, сумочки и перчатки, пальто и платья, тончайшие, струящиеся палантины.
Воспоминание об ушедшем лете
Фото: Вадим ПОПОВ
Ридикюль будто изготовлен из пепельной розы
Фото: Вадим ПОПОВ
Сумочка с объемными цветами выглядит довольно смело
Фото: Вадим ПОПОВ
Бисерная вышивка очень подходит для бального или театрального аксессуара
Фото: Вадим ПОПОВ
Специалисты говорят, что соединение шерсти и натурального шелка, льна и других растительных волокон помогает получить новые ткани - комфортные и неповторимые. Эксклюзивность, экологичность, великолепное качество, актуальные силуэты и линии для создания подлинно индивидуального стиля - все это современный войлок.
Некоторые сумки выглядели несколько эпатажно
Фото: Вадим ПОПОВ
Шляпки украшают женщин в любом возрасте
Фото: Вадим ПОПОВ
Такой наряд дает возможность примерить образ королевы Великобритании
Фото: Вадим ПОПОВ
В этом убедились посетители выставки, центральным событием стало дефиле авторских моделей. Многие модницы пополнили свой гардероб эксклюзивными шляпками и сумочками на выставке-ярмарке, которая прошла в рамках выставки.
Сама элегантность!
Фото: Вадим ПОПОВ