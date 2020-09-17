Где живет вакцина от гриппа

Во Владивостоке развернули семь специализированных прививочных пунктов для удобства горожан
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Первого сентября в Приморье стартовала масштабная прививочная кампания. Именно тогда в нескольких точках Владивостока выросли синие палатки, где любой желающий может бесплатно и очень быстро получить свою вакцину от гриппа, внеся тем самым вклад в укрепление общего иммунитета. Тысячи людей привили за прошедшие две недели, а ведь работать приходится в самых непростых условиях - за это время во Владивостоке уже трижды объявляли штормовое предупреждение, а палатки стоят! И медперсонал продолжает делать свою работу.
Во Владивостоке развернули семь специализированных прививочных пунктов для удобства горожан
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Одна из таких палаток установлена на набережной Спортивной гавани, перед входом на стадион «Динамо». На улице дождь, а посетители продолжают подходить. Их встречают улыбчивые медработники, на каждого человека уходит всего несколько минут.
Весь процесс занимает не больше 15 минут, место укола нельзя мочить сутки
Фото: Сергей БАЛАНОВ
- Это сегодня очередей нет, погода плохая, да и понедельник, все на работе. А в выходные, особенно в хорошую погоду, у нас тут очень много желающих, - рассказывает врач, проводя осмотр очередного пациента.
Весь процесс занимает не больше 15 минут, место укола нельзя мочить сутки
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Перед прививкой у всех измеряют температуру, проверяют горло и выясняют анамнез. Противопоказаний немного, но они есть. Работа только с применением всех мер предосторожности - маски, перчатки, антисептик.
Весь процесс занимает не больше 15 минут, место укола нельзя мочить сутки
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Медработники работают посменно, поэтому в палатке принимают с 9.00 до 20.00 даже в воскресенье. Закрывались лишь однажды, во время тайфуна «Майсак» 3 сентября. Тогда, по словам медработников, был такой ветер, что палатку на центральной площади даже сдвинуло. Сегодня они все укреплены и очень надежны.
Все стерильно, инъекция хранится по всем правилам в холодильнике
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Для прививки используют отечественный препарат, в Приморье с ним работают уже 3 года
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Кампания продлится до 1 ноября, но сроки могут быть увеличены в зависимости от эпидобстановки. В этом году прививка крайне актуальна, ведь есть вероятность наложения сезонных заболеваний на коронавирус. Последствия могут быть непредсказуемы. Именно поэтому планируется бесплатно защитить больше 60% населения края.
Специалисты отмечают, что прививка от гриппа в целом помогает легче переносить острые респираторные заболевания
Фото: Милана СОКОЛ
Специалисты отмечают, что прививка от гриппа в целом помогает легче переносить острые респираторные заболевания
Фото: Милана СОКОЛ
ВАЖНО
Во Владивостоке мобильные комплексы расположены:
- на рынке «Спортивная», вблизи ТЦ «Виктория»;
- на 2-м этаже ТРЦ «Седанка Сити»;
- на Спортивной набережной, рядом со спорткомплексом «Динамо»;
- на центральной площади, у здания правительства Приморья;
- ТЦ «Бубль-Гум» на Светланской, 120, на парковке;
- ТЦ «Дружба», улица Русская, 2к;
- ТРЦ «Калина Молл», выделенное помещение на 1-м этаже, вблизи магазина «Самбери».