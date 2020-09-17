Где живет вакцина от гриппа

Во Владивостоке развернули семь специализированных прививочных пунктов для удобства горожан Фото: Сергей БАЛАНОВ

Первого сентября в Приморье стартовала масштабная прививочная кампания. Именно тогда в нескольких точках Владивостока выросли синие палатки, где любой желающий может бесплатно и очень быстро получить свою вакцину от гриппа, внеся тем самым вклад в укрепление общего иммунитета. Тысячи людей привили за прошедшие две недели, а ведь работать приходится в самых непростых условиях - за это время во Владивостоке уже трижды объявляли штормовое предупреждение, а палатки стоят! И медперсонал продолжает делать свою работу.

Во Владивостоке развернули семь специализированных прививочных пунктов для удобства горожан Фото: Сергей БАЛАНОВ

Одна из таких палаток установлена на набережной Спортивной гавани, перед входом на стадион «Динамо». На улице дождь, а посетители продолжают подходить. Их встречают улыбчивые медработники, на каждого человека уходит всего несколько минут.

Весь процесс занимает не больше 15 минут, место укола нельзя мочить сутки Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Это сегодня очередей нет, погода плохая, да и понедельник, все на работе. А в выходные, особенно в хорошую погоду, у нас тут очень много желающих, - рассказывает врач, проводя осмотр очередного пациента.

Весь процесс занимает не больше 15 минут, место укола нельзя мочить сутки Фото: Сергей БАЛАНОВ

Перед прививкой у всех измеряют температуру, проверяют горло и выясняют анамнез. Противопоказаний немного, но они есть. Работа только с применением всех мер предосторожности - маски, перчатки, антисептик.

Весь процесс занимает не больше 15 минут, место укола нельзя мочить сутки Фото: Сергей БАЛАНОВ

Медработники работают посменно, поэтому в палатке принимают с 9.00 до 20.00 даже в воскресенье. Закрывались лишь однажды, во время тайфуна «Майсак» 3 сентября. Тогда, по словам медработников, был такой ветер, что палатку на центральной площади даже сдвинуло. Сегодня они все укреплены и очень надежны.

Все стерильно, инъекция хранится по всем правилам в холодильнике Фото: Сергей БАЛАНОВ

Для прививки используют отечественный препарат, в Приморье с ним работают уже 3 года Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кампания продлится до 1 ноября, но сроки могут быть увеличены в зависимости от эпидобстановки. В этом году прививка крайне актуальна, ведь есть вероятность наложения сезонных заболеваний на коронавирус. Последствия могут быть непредсказуемы. Именно поэтому планируется бесплатно защитить больше 60% населения края.

Специалисты отмечают, что прививка от гриппа в целом помогает легче переносить острые респираторные заболевания Фото: Милана СОКОЛ

Специалисты отмечают, что прививка от гриппа в целом помогает легче переносить острые респираторные заболевания Фото: Милана СОКОЛ

ВАЖНО

Во Владивостоке мобильные комплексы расположены:

- на рынке «Спортивная», вблизи ТЦ «Виктория»;

- на 2-м этаже ТРЦ «Седанка Сити»;

- на Спортивной набережной, рядом со спорткомплексом «Динамо»;

- на центральной площади, у здания правительства Приморья;

- ТЦ «Бубль-Гум» на Светланской, 120, на парковке;

- ТЦ «Дружба», улица Русская, 2к;

- ТРЦ «Калина Молл», выделенное помещение на 1-м этаже, вблизи магазина «Самбери».