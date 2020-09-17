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Где живет вакцина от гриппа

Врачи с начала сентября дежурят в синих палатках и помогают приморцам укрепить иммунитет
Михаил СМАГИН
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Во Владивостоке развернули семь специализированных прививочных пунктов для удобства горожан

Во Владивостоке развернули семь специализированных прививочных пунктов для удобства горожан

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Первого сентября в Приморье стартовала масштабная прививочная кампания. Именно тогда в нескольких точках Владивостока выросли синие палатки, где любой желающий может бесплатно и очень быстро получить свою вакцину от гриппа, внеся тем самым вклад в укрепление общего иммунитета. Тысячи людей привили за прошедшие две недели, а ведь работать приходится в самых непростых условиях - за это время во Владивостоке уже трижды объявляли штормовое предупреждение, а палатки стоят! И медперсонал продолжает делать свою работу.

Во Владивостоке развернули семь специализированных прививочных пунктов для удобства горожан

Во Владивостоке развернули семь специализированных прививочных пунктов для удобства горожан

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Одна из таких палаток установлена на набережной Спортивной гавани, перед входом на стадион «Динамо». На улице дождь, а посетители продолжают подходить. Их встречают улыбчивые медработники, на каждого человека уходит всего несколько минут.

Весь процесс занимает не больше 15 минут, место укола нельзя мочить сутки

Весь процесс занимает не больше 15 минут, место укола нельзя мочить сутки

Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Это сегодня очередей нет, погода плохая, да и понедельник, все на работе. А в выходные, особенно в хорошую погоду, у нас тут очень много желающих, - рассказывает врач, проводя осмотр очередного пациента.

Весь процесс занимает не больше 15 минут, место укола нельзя мочить сутки

Весь процесс занимает не больше 15 минут, место укола нельзя мочить сутки

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Перед прививкой у всех измеряют температуру, проверяют горло и выясняют анамнез. Противопоказаний немного, но они есть. Работа только с применением всех мер предосторожности - маски, перчатки, антисептик.

Весь процесс занимает не больше 15 минут, место укола нельзя мочить сутки

Весь процесс занимает не больше 15 минут, место укола нельзя мочить сутки

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Медработники работают посменно, поэтому в палатке принимают с 9.00 до 20.00 даже в воскресенье. Закрывались лишь однажды, во время тайфуна «Майсак» 3 сентября. Тогда, по словам медработников, был такой ветер, что палатку на центральной площади даже сдвинуло. Сегодня они все укреплены и очень надежны.

Все стерильно, инъекция хранится по всем правилам в холодильнике

Все стерильно, инъекция хранится по всем правилам в холодильнике

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Для прививки используют отечественный препарат, в Приморье с ним работают уже 3 года

Для прививки используют отечественный препарат, в Приморье с ним работают уже 3 года

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Кампания продлится до 1 ноября, но сроки могут быть увеличены в зависимости от эпидобстановки. В этом году прививка крайне актуальна, ведь есть вероятность наложения сезонных заболеваний на коронавирус. Последствия могут быть непредсказуемы. Именно поэтому планируется бесплатно защитить больше 60% населения края.

Специалисты отмечают, что прививка от гриппа в целом помогает легче переносить острые респираторные заболевания

Специалисты отмечают, что прививка от гриппа в целом помогает легче переносить острые респираторные заболевания

Фото: Милана СОКОЛ

Специалисты отмечают, что прививка от гриппа в целом помогает легче переносить острые респираторные заболевания

Специалисты отмечают, что прививка от гриппа в целом помогает легче переносить острые респираторные заболевания

Фото: Милана СОКОЛ

ВАЖНО

Во Владивостоке мобильные комплексы расположены:

- на рынке «Спортивная», вблизи ТЦ «Виктория»;

- на 2-м этаже ТРЦ «Седанка Сити»;

- на Спортивной набережной, рядом со спорткомплексом «Динамо»;

- на центральной площади, у здания правительства Приморья;

- ТЦ «Бубль-Гум» на Светланской, 120, на парковке;

- ТЦ «Дружба», улица Русская, 2к;

- ТРЦ «Калина Молл», выделенное помещение на 1-м этаже, вблизи магазина «Самбери».

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