Как побывать в Корее, не выезжая из Владивостока

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Вот уже почти полгода прошли с тех пор как закрылись международные границы. Многие приморцы тоскуют по путешествиям в другие страны и особенно в такую близкую Южную Корею, но выход есть. Нужно лишь немного фантазии и топ-лист, составленный журналистами «Комсомольской правды» во Владивостоке.

Гастрономическое путешествие

Первое, что может сразу перенести вас в Южную Корею – это вкусная еда. Корейцы как никто другой знают толк в самых разных вкусностях, поэтому если вы скучаете по Стране утренней свежести, то отправляйтесь в одно из многочисленных корейских заведений общепита, расположенных во Владивостоке. Найти там можно еду на любой вкус и кошелек.

Фото: pixabay.com

Если вы, например, любите уличную еду, которая в изобилии продается на улочках во всех южнокорейских городах, то вам в недавно открытое кафе Cafe Lounge Vladivostok. Здесь продается та самая легендарная курочка в остро-сладком соусе, а также куриные шашлычки и корейский ролл кимпап.

Любителям корейского барбекю, которое жаришь в заведении сам, можно посетить заведения Gogi Korean BBQ или Haroo Haroo. Желающие отведать настоящей корейской кухни нужно сходить в самый старый в городе корейский ресторан - Korea House. Не уступают ему в качестве такие рестораны как Shilla и Хваро.

Фото: pixabay.com

Тем, кто не хочет тратить много денег и времени, но очень любит корейскую кухню, дорога в довольно популярную во Владивостоке сеть «Миринэ». Здесь любой желающий сможет поесть сытно и недорого.

Есть вариант и для самых настоящих знатоков Южной Кореи. Они могут сходить в магазины с корейскими продуктами, где можно купить полуфабрикаты из ЮК и приготовить их не хуже, чем в ресторане. Хотя для этого все же нужна некоторая сноровка. В крайнем случае можно купить рамён (корейскую лапшу – прим. ред.), который сложно испортить.

Шопинг

Поесть – поели, но все еще чего-то не хватает? Тогда пора пройтись по магазинам. Любительницы шопинга, приезжая в Южную Корею, в первую очередь стараются закупиться корейской косметикой. Ведь она считается одной из лучших в мире по соотношению цены и качества.

Во Владивостоке давно оценили высокий спрос на бьюти-продукцию из Республики Корея, поэтому магазины с ней есть практически во всех торговых центрах города. Цены на косметику, конечно, будут несколько выше, чем в самой Южной Корее, но пенку для умывания или крем для рук всегда можно купить по доступной цене.

Развлечения

Если после похода по магазинам еще остались силы, то самое время найти способ себя развлечь. Если вы не из пугливых, то можно записаться на урок танцев K-POP COVER Dance. С развитием корейской волны Халлю, которая с каждым годом все больше захватывает мир, это хореографическое направление становится все популярнее. Во Владивостоке сразу несколько танцевальных школ готовы научить вас танцевальным движениям известных корейских исполнителей, или как их еще называют - айдолов.

Если вы не фанат активного отдыха, а больше любите в свободное время просмотр сериалов, то ничто лучше не поможет вам окунуться в мир Южной Кореи, чем просмотр дорам (корейских сериалов – прим. ред.).

Если вы никогда их не смотрели, то самое время начать. Тем более, что онлайн-кинотеатр МТС ТВ (12+) специально расширил каталог фильмов и сериалов в подписке "Супер", добавив туда популярные корейские сериалы.

Среди них такие известные дорамы как: "Солнце в объятьях луны" (18+) (рейтинг 8,0 в IMDb), "Я не робот" (18+) (рейтинг 8,0 в IMDb), "Идеальная парочка" (18+) (рейтинг 7,9 в IMDb), "Любовь в лунном свете" (18+) (рейтинг 7,8 в IMDb), "Безрассудно влюбленные" (18+) (рейтинг 7,8 в IMDb) и другие. Всего в подписке "Супер" будет доступно более 350 единиц корейского контента всего за 99 рублей в месяц. Подписка доступна в рамках программы лояльности МТС Премиум.

Предупреждение: Осторожно! Корейские дорамы настолько затягивают, что вы можете обнаружить, что за просмотром «парочки» серий внезапно наступило утро.