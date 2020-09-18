Впервые во Владивостоке покажут кино на пилоне Золотого моста

Проекция на пилон моста Фото: Сергей БАЛАНОВ

В рамках президентского гранта в Приморском крае реализуется культурно-образовательный проект #НаВосток. Это молодежное пространство абсолютно нового формата. В течение осени различные активности проходят на открытых площадках города. В ближайшие выходные, начиная с пятницы, зоной притяжения станет Пушкинский сквер, где пройдет серия мероприятий и впервые – показ фильма на Пилоне Золотого моста.

«У нас в городе много талантливой и активной молодежи, которая реализует уникальные и интересные проекты, - поделился Константин Пригодский, председатель клуба молодых предпринимателей Примбиз. - Задача КОП НаВосток поделиться творческими инициативами и дать возможность реализации для молодежи. В течение осени мы проведем яркие события, куда приглашаем зрителей города».

Зрители проекта #НаВосток. Фото: Анастасия Есенкина

Выходные во Владивостоке насыщенные, сквер Пушкина ждет зрителей:

Пятница, 18 сентября

18:30 – 21:00 – Живое выступление музыкантов от проекта «Слушать»

Суббота, 19 сентября

11:00 – 14:00 – Мастер классы для детей и родителей #ЧитаемВсейСемьей (необходима предварительная запись)

13:00 – 19:00 – Игровая зона «Hobby Games»

16:00 – 19:00 – Знакомство гостей с подопечными собаками фонда «Умка»

20:00 – 22:00 – Показ Приморских короткометражных фильмов от фестиваля «SmotriFest»

Мероприятия проходят в разных скверах Владивостока. Фото: Анастасия Есенкина

Проект #НаВосток проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Управления по делам Молодежи города Владивостока и АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края». Возрастное ограничение 12+.

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