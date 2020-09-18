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Общество

У вас в подъездах чисто моют? Жители Владивостока подсказывают, нужно ли штрафовать «управляйку»

Качество санитарной обработки подъездов проверяют выборочно, но ежедневно
Сергей БАЛАНОВ
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Подъезды во Владивостоке проверили на чистоту

Подъезды во Владивостоке проверили на чистоту

Фото: Вадим ПОПОВ

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» стал участником очередного рейда по проверке качества санитарной обработки подъездов. Вместе с членами комиссии посетили дома номер 41 и 47 на Сахалинской и проверили, добросовестно ли управляющие компании выполняют рекомендации в период пандемии COVID-19. Эта работа - на постоянном контроле сотрудников городского управления содержания жилого фонда.

Сахалинская, 41

Сахалинская, 41

Фото: Вадим ПОПОВ

Сахалинская, 47

Сахалинская, 47

Фото: Вадим ПОПОВ

В первую очередь внимание обращают на контактные поверхности - домофоны, перила, ящики. Особое внимание – лифт, поскольку это самое проходное место. Но комиссия не только сама проверяет чистоту, но и опрашивает местных жителей – насколько добросовестная, как им кажется, у них управляющая компания.

Особое внимание различным поверхностям - домофонам, почтовым ящикам, перилам

Особое внимание различным поверхностям - домофонам, почтовым ящикам, перилам

Фото: Вадим ПОПОВ

Особое внимание различным поверхностям - домофонам, почтовым ящикам, перилам

Особое внимание различным поверхностям - домофонам, почтовым ящикам, перилам

Фото: Вадим ПОПОВ

Особое внимание различным поверхностям - домофонам, почтовым ящикам, перилам

Особое внимание различным поверхностям - домофонам, почтовым ящикам, перилам

Фото: Вадим ПОПОВ

- Смотрим, как проходит санитарная обработка, проверяем работу управляющих компаний в этот период пандемии и угрозы распространения коронавируса. Сейчас администрация города уделяет особое внимание этим вопросам. Каждый день у нас плановые мероприятия – идем по нескольким домам выборочно и проверяем. Сегодня в планах 10 домов. В каждом подъезде опрашиваем жильцов, если они поясняют, что санитарная обработка проходит редко. Не так, как требуют рекомендации в этот сложный период. Тогда составляем акт, фотографируем, жильцы подписываются. Дальше отправляем в те органы, которые уполномочены составлять протоколы. Государственная жилищная инспекция, органы полиции, а дальше суд, - рассказал сотрудник комиссии Олег Гудзенко, заместитель начальника отдела правового обеспечения муниципального жилищного контроля управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока.

Специалисты проверяют дома выборочно, чтобы нельзя было подготовиться специально

Специалисты проверяют дома выборочно, чтобы нельзя было подготовиться специально

Фото: Вадим ПОПОВ

За некачественную уборку должностным и юридическим лицам грозят штрафы

За некачественную уборку должностным и юридическим лицам грозят штрафы

Фото: Вадим ПОПОВ

К сожалению, такие проверки необходимы

К сожалению, такие проверки необходимы

Фото: Вадим ПОПОВ

Должностным лицам за некачественную дезинфекцию грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, в Приморье действует бессрочный режим повышенной готовности, который предусматривает масочный режим и соблюдение социальной дистанции в местах общего пользования.

Главные судьи - сами жильцы

Главные судьи - сами жильцы

Фото: Вадим ПОПОВ

Главные судьи - сами жильцы

Главные судьи - сами жильцы

Фото: Вадим ПОПОВ

В случае нарушений составляются акты, которые направляют в суд

В случае нарушений составляются акты, которые направляют в суд

Фото: Вадим ПОПОВ

В то же время с апреля, по решению оперативного штаба региона, рекомендовано производить санитарную обработку подъездов пять раз в неделю с первого по второй этаж и два раза в неделю - остальные этажи выше.

Поддержание порядка в подъезде - важная тема для всех жильцов. Ну почти

Поддержание порядка в подъезде - важная тема для всех жильцов. Ну почти

Фото: Вадим ПОПОВ

Сотрудник комиссии Олег Гудзенко

Сотрудник комиссии Олег Гудзенко

Фото: Вадим ПОПОВ

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