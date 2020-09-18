У вас в подъездах чисто моют? Жители Владивостока подсказывают, нужно ли штрафовать «управляйку»

Подъезды во Владивостоке проверили на чистоту Фото: Вадим ПОПОВ

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» стал участником очередного рейда по проверке качества санитарной обработки подъездов. Вместе с членами комиссии посетили дома номер 41 и 47 на Сахалинской и проверили, добросовестно ли управляющие компании выполняют рекомендации в период пандемии COVID-19. Эта работа - на постоянном контроле сотрудников городского управления содержания жилого фонда.

Сахалинская, 41 Фото: Вадим ПОПОВ

Сахалинская, 47 Фото: Вадим ПОПОВ

В первую очередь внимание обращают на контактные поверхности - домофоны, перила, ящики. Особое внимание – лифт, поскольку это самое проходное место. Но комиссия не только сама проверяет чистоту, но и опрашивает местных жителей – насколько добросовестная, как им кажется, у них управляющая компания.

Особое внимание различным поверхностям - домофонам, почтовым ящикам, перилам Фото: Вадим ПОПОВ

Особое внимание различным поверхностям - домофонам, почтовым ящикам, перилам Фото: Вадим ПОПОВ

Особое внимание различным поверхностям - домофонам, почтовым ящикам, перилам Фото: Вадим ПОПОВ

- Смотрим, как проходит санитарная обработка, проверяем работу управляющих компаний в этот период пандемии и угрозы распространения коронавируса. Сейчас администрация города уделяет особое внимание этим вопросам. Каждый день у нас плановые мероприятия – идем по нескольким домам выборочно и проверяем. Сегодня в планах 10 домов. В каждом подъезде опрашиваем жильцов, если они поясняют, что санитарная обработка проходит редко. Не так, как требуют рекомендации в этот сложный период. Тогда составляем акт, фотографируем, жильцы подписываются. Дальше отправляем в те органы, которые уполномочены составлять протоколы. Государственная жилищная инспекция, органы полиции, а дальше суд, - рассказал сотрудник комиссии Олег Гудзенко, заместитель начальника отдела правового обеспечения муниципального жилищного контроля управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока.

Специалисты проверяют дома выборочно, чтобы нельзя было подготовиться специально Фото: Вадим ПОПОВ

За некачественную уборку должностным и юридическим лицам грозят штрафы Фото: Вадим ПОПОВ

К сожалению, такие проверки необходимы Фото: Вадим ПОПОВ

Должностным лицам за некачественную дезинфекцию грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, в Приморье действует бессрочный режим повышенной готовности, который предусматривает масочный режим и соблюдение социальной дистанции в местах общего пользования.

Главные судьи - сами жильцы Фото: Вадим ПОПОВ

Главные судьи - сами жильцы Фото: Вадим ПОПОВ

В случае нарушений составляются акты, которые направляют в суд Фото: Вадим ПОПОВ

В то же время с апреля, по решению оперативного штаба региона, рекомендовано производить санитарную обработку подъездов пять раз в неделю с первого по второй этаж и два раза в неделю - остальные этажи выше.

Поддержание порядка в подъезде - важная тема для всех жильцов. Ну почти Фото: Вадим ПОПОВ

Сотрудник комиссии Олег Гудзенко Фото: Вадим ПОПОВ

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