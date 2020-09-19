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Общество

«Это было несбыточной мечтой детей»: губернатор Приморья раздал щенят трагически погибшей акита-ину в добрые руки

Пять крошечных собак стали членами новых семей, одного малыша Олек Кожемяко оставил себе
Кристина ГРИН
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Губернатор подарил семьям породистых щенков.

Губернатор подарил семьям породистых щенков.

Фото: Вадим ПОПОВ

Если в одном месте собираются и дети, и собаки, это может значить только одно – концентрация милости будет предельно высокой. Особенно, когда речь идет о церемонии дарения четвероногих друзей маленьким хозяевам. Волшебство случилось в минувшую пятницу. Так дети из пяти семей получили от губернатора Приморья щенков акита-ину. И это стало воистину одним из самых счастливых дней в их жизни. Дети поверили в чудеса. Доказательства тому – искренние улыбки, которые не сходили с их лиц, и горящие от радости и эмоций глаза. Такое не купишь ни за какие деньги!

Разве можно остаться равнодушным.

Разве можно остаться равнодушным.

Фото: Вадим ПОПОВ

СОБАКА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ЧЕЛОВЕКУ

Напомним, что в июле месяце этого года Олег Кожемяко, губернатор Приморья, разместил на своей странице в сети умилительное видео. На нем шесть крошечных щенят акита-ину – четыре белых и два тигрового окраса. Знатоки сразу догадались, что глава региона намерен снова раздать их семьям. Они не прогадали. Уже много лет Олег Кожемяко проводит такую, можно сказать, акцию. Раздача щенков перекочевала с Амурской области на Сахалин, а теперь еще и в Приморье. Условия для участия в гонке за щенков были просты. Достаточно было написать под постом с видео небольшой рассказ о себе и о том, почему именно вы должны стать хозяином породистого малыша.

Тысячи просмотром. Сотни лайков и комментариев. Желающих получить такой подарок было множество. И вот спустя несколько месяцев губернатор сделал свой выбор. Из огромного количества людей были отобраны пять семей. Пять семей, которых осчастливили новым членом в торжественной обстановке. Одними из везунчиков стали ребята из коттеджного поселка Дубрава. В большой семье растут трое детей – одна девочка и два мальчика. Все спортсмены: фигуристка, футболит и хоккеист.

Теперь в их большой семье появился новый друг.

Теперь в их большой семье появился новый друг.

Фото: Вадим ПОПОВ

- Я увидела в инстаграме, что губернатор собирается раздавать щенков. Сначала, честно, удивилась, что такое может быть, но решила попробовать. Написала о нашей семье. О том, что она у нас большая и дружная, что живем в частном доме на своем небольшом участке и можем себе позволить содержание собаки такой породы, да и дети уже давно просили о четвероногом друге. Мы часто путешествуем и собачке с нами точно будет не скучно. Я даже не рассчитывала на то, что нам потом позвонят, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Дарья Холзакова, мама трех малышей. - Я была очень удивлена, когда через пару месяцев все-таки мне позвонили и сказали, что нам подарят щенка. Для детей это было несбыточной мечтой. Для нас – неожиданностью. Я сначала не поверила, сказала: «вау». Позвонила мужу, он тоже удивился и сказал: «не может быть». Но, конечно, все очень обрадовались. Третий ребенок в садике, поэтому он еще даже не знает, что у нас теперь новый член семьи. Будет сюрприз.

Счастливчиками стали 5 семей с детьми.

Счастливчиками стали 5 семей с детьми.

Фото: Вадим ПОПОВ

Дарья признается, что пока не знает, как назовет щенка, но то, что этот день для них настоящий праздник – совершенно точно.

ГУБЕРНАТОРСКОЕ МИ-МИ-МИ

Щенков выбирали дети. Очередность была определена после жеребьевки. Судя по реакции малышей – им достались желанные четвероногие. Им еще только предстоит выяснить, что они за фрукты, но уже понятно, у кого какой темперамент. Пока один белый щенок молнией несет за собой юного хозяина из стороны в сторону, другой – тигровый, смиренно сидит рядом на поводке, третий нежится, лежа на спинке, пока его гладят новые члены семьи.

Тут сразу и не скажешь, кто кого выбрал. Все решил судьба.

Тут сразу и не скажешь, кто кого выбрал. Все решил судьба.

Фото: Вадим ПОПОВ

Такие искренние эмоции можно увидеть далеко не каждый день.

Такие искренние эмоции можно увидеть далеко не каждый день.

Фото: Вадим ПОПОВ

- Для нас было важно, чтобы это были семьи с детьми, которые любят собак. Те, в чьих письмах и высказываниях мы увидели душу человека, и поняли, что собака, действительно, будет членом семьи. Она будет жить в любви, - говорит Олег Кожемяко, губернатор Приморского края. - Но и, конечно, условия для таких собак должны быть соответствующие – свой дом. Собаки любят детей, дети любят собак. Это развивает у ребенка любовь к животным. Гармонизирует семью - появляется друг, о котором надо заботиться. Хорошо, если к таким качествам ребенка приучат с самого детства. В будущем это перерастет в заботу ко всем тем, кто будет нуждаться в его помощи.

Некоторые дети только на месте узнали, что их ждет. Сдержать эмоции было просто невозможно.

Некоторые дети только на месте узнали, что их ждет. Сдержать эмоции было просто невозможно.

Фото: Вадим ПОПОВ

Глава региона отметил, что отслеживает судьбу всех щенков при помощи интернета. переписывается с хозяевами и узнает, как сложилась жизнь малышей.

Сразу видно, что у каждого щенка свой неповторимый характер.

Сразу видно, что у каждого щенка свой неповторимый характер.

Фото: Вадим ПОПОВ

- У нас по щенку на Курилах и на Камчатке – за их судьбой мы тоже следим. Они уже выросли вместе с детьми. Переживаем за них. Но можем точно сказать, что все собаки в хороших руках, - заверил губернатор.

Собака для многих была несбыточной мечтой.

Собака для многих была несбыточной мечтой.

Фото: Вадим ПОПОВ

Первая леди Приморья Ирина Герасименко сделал акцент на том, что собаки помогают в развитии детей. В частности, когда речь идет о малышах с заболеваниями.

- Есть семьи, которые очень благодарны. Особенно в тех случаях, когда у детей были патологии, а собака давала толчок в развитии, - говорит Ирина Герасименко, супруга губернатора Приморья. - Есть явный прогресс. Мы все это изучили, поэтому стали предлагать семьям с детьми.

Тигровый акит было всего два.

Тигровый акит было всего два.

Фото: Вадим ПОПОВ

«У НАС ОСТАЛСЯ ПАПА»

Как оказалось, собаками Олег Николаевич занимается еще с детства. Признается, что берет пару четвероногих, чтобы дома не было скучно. Кстати, и сама идея раздавать щенков возникла много лет назад, и вот она успешно радует десятки семей Дальнего Востока.

Многие признаются, что этот день теперь для них праздничный.

Многие признаются, что этот день теперь для них праздничный.

Фото: Вадим ПОПОВ

- Когда появляются щенки, есть возможность и себе оставить, и сделать кому-то подарок. Сначала мы друзьям дарили, а потом это перешло на другой уровень. Здесь мы это делаем уже два года, 3 года на Сахалине. В общей сложности раздаем таким образом собак уже лет 6-7, - говорит Олег Кожемяко.

Такую акцию Олег Кожемяко проводит уже много лет.

Такую акцию Олег Кожемяко проводит уже много лет.

Фото: Вадим ПОПОВ

Не так давно трагически погибла собака губернатора и мама всех этих щенков. Поэтому одного из ее потомство семья Кожемяко оставила себе.

- Взяли мальчика белого окраса, но пока не дали ему имя. Нужно посмотреть на характер собаки, чтобы не прогадать. У нас остался еще его папа, мама погибла, - рассказывает Ирина Герасименко. - Потом надо будет подыскать девочку для него. Это третья белая собака в нашем доме. Они все очень скучают по Олегу Николаевичу, он у нас, конечно, лидер. Ему они очень преданны.

Ни одна собака не осталась без внимания.

Ни одна собака не осталась без внимания.

Фото: Вадим ПОПОВ

Дети были в восторге.

Дети были в восторге.

Фото: Вадим ПОПОВ

Будем надеяться на то, что самая умилительная акция по раздаче породистых щенков никогда не закончится. Ведь на самом деле дети получили не собаку – а бесценные эмоции и верного друга. А это ли не счастье.

Общество: ВОПРОС ДНЯ

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