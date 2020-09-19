«Это было несбыточной мечтой детей»: губернатор Приморья раздал щенят трагически погибшей акита-ину в добрые руки

Губернатор подарил семьям породистых щенков. Фото: Вадим ПОПОВ

Если в одном месте собираются и дети, и собаки, это может значить только одно – концентрация милости будет предельно высокой. Особенно, когда речь идет о церемонии дарения четвероногих друзей маленьким хозяевам. Волшебство случилось в минувшую пятницу. Так дети из пяти семей получили от губернатора Приморья щенков акита-ину. И это стало воистину одним из самых счастливых дней в их жизни. Дети поверили в чудеса. Доказательства тому – искренние улыбки, которые не сходили с их лиц, и горящие от радости и эмоций глаза. Такое не купишь ни за какие деньги!

Разве можно остаться равнодушным. Фото: Вадим ПОПОВ

СОБАКА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ЧЕЛОВЕКУ

Напомним, что в июле месяце этого года Олег Кожемяко, губернатор Приморья, разместил на своей странице в сети умилительное видео. На нем шесть крошечных щенят акита-ину – четыре белых и два тигрового окраса. Знатоки сразу догадались, что глава региона намерен снова раздать их семьям. Они не прогадали. Уже много лет Олег Кожемяко проводит такую, можно сказать, акцию. Раздача щенков перекочевала с Амурской области на Сахалин, а теперь еще и в Приморье. Условия для участия в гонке за щенков были просты. Достаточно было написать под постом с видео небольшой рассказ о себе и о том, почему именно вы должны стать хозяином породистого малыша.

Тысячи просмотром. Сотни лайков и комментариев. Желающих получить такой подарок было множество. И вот спустя несколько месяцев губернатор сделал свой выбор. Из огромного количества людей были отобраны пять семей. Пять семей, которых осчастливили новым членом в торжественной обстановке. Одними из везунчиков стали ребята из коттеджного поселка Дубрава. В большой семье растут трое детей – одна девочка и два мальчика. Все спортсмены: фигуристка, футболит и хоккеист.

Теперь в их большой семье появился новый друг. Фото: Вадим ПОПОВ

- Я увидела в инстаграме, что губернатор собирается раздавать щенков. Сначала, честно, удивилась, что такое может быть, но решила попробовать. Написала о нашей семье. О том, что она у нас большая и дружная, что живем в частном доме на своем небольшом участке и можем себе позволить содержание собаки такой породы, да и дети уже давно просили о четвероногом друге. Мы часто путешествуем и собачке с нами точно будет не скучно. Я даже не рассчитывала на то, что нам потом позвонят, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Дарья Холзакова, мама трех малышей. - Я была очень удивлена, когда через пару месяцев все-таки мне позвонили и сказали, что нам подарят щенка. Для детей это было несбыточной мечтой. Для нас – неожиданностью. Я сначала не поверила, сказала: «вау». Позвонила мужу, он тоже удивился и сказал: «не может быть». Но, конечно, все очень обрадовались. Третий ребенок в садике, поэтому он еще даже не знает, что у нас теперь новый член семьи. Будет сюрприз.

Счастливчиками стали 5 семей с детьми. Фото: Вадим ПОПОВ

Дарья признается, что пока не знает, как назовет щенка, но то, что этот день для них настоящий праздник – совершенно точно.

ГУБЕРНАТОРСКОЕ МИ-МИ-МИ

Щенков выбирали дети. Очередность была определена после жеребьевки. Судя по реакции малышей – им достались желанные четвероногие. Им еще только предстоит выяснить, что они за фрукты, но уже понятно, у кого какой темперамент. Пока один белый щенок молнией несет за собой юного хозяина из стороны в сторону, другой – тигровый, смиренно сидит рядом на поводке, третий нежится, лежа на спинке, пока его гладят новые члены семьи.

Тут сразу и не скажешь, кто кого выбрал. Все решил судьба. Фото: Вадим ПОПОВ

Такие искренние эмоции можно увидеть далеко не каждый день. Фото: Вадим ПОПОВ

- Для нас было важно, чтобы это были семьи с детьми, которые любят собак. Те, в чьих письмах и высказываниях мы увидели душу человека, и поняли, что собака, действительно, будет членом семьи. Она будет жить в любви, - говорит Олег Кожемяко, губернатор Приморского края. - Но и, конечно, условия для таких собак должны быть соответствующие – свой дом. Собаки любят детей, дети любят собак. Это развивает у ребенка любовь к животным. Гармонизирует семью - появляется друг, о котором надо заботиться. Хорошо, если к таким качествам ребенка приучат с самого детства. В будущем это перерастет в заботу ко всем тем, кто будет нуждаться в его помощи.

Некоторые дети только на месте узнали, что их ждет. Сдержать эмоции было просто невозможно. Фото: Вадим ПОПОВ

Глава региона отметил, что отслеживает судьбу всех щенков при помощи интернета. переписывается с хозяевами и узнает, как сложилась жизнь малышей.

Сразу видно, что у каждого щенка свой неповторимый характер. Фото: Вадим ПОПОВ

- У нас по щенку на Курилах и на Камчатке – за их судьбой мы тоже следим. Они уже выросли вместе с детьми. Переживаем за них. Но можем точно сказать, что все собаки в хороших руках, - заверил губернатор.

Собака для многих была несбыточной мечтой. Фото: Вадим ПОПОВ

Первая леди Приморья Ирина Герасименко сделал акцент на том, что собаки помогают в развитии детей. В частности, когда речь идет о малышах с заболеваниями.

- Есть семьи, которые очень благодарны. Особенно в тех случаях, когда у детей были патологии, а собака давала толчок в развитии, - говорит Ирина Герасименко, супруга губернатора Приморья. - Есть явный прогресс. Мы все это изучили, поэтому стали предлагать семьям с детьми.

Тигровый акит было всего два. Фото: Вадим ПОПОВ

«У НАС ОСТАЛСЯ ПАПА»

Как оказалось, собаками Олег Николаевич занимается еще с детства. Признается, что берет пару четвероногих, чтобы дома не было скучно. Кстати, и сама идея раздавать щенков возникла много лет назад, и вот она успешно радует десятки семей Дальнего Востока.

Многие признаются, что этот день теперь для них праздничный. Фото: Вадим ПОПОВ

- Когда появляются щенки, есть возможность и себе оставить, и сделать кому-то подарок. Сначала мы друзьям дарили, а потом это перешло на другой уровень. Здесь мы это делаем уже два года, 3 года на Сахалине. В общей сложности раздаем таким образом собак уже лет 6-7, - говорит Олег Кожемяко.

Такую акцию Олег Кожемяко проводит уже много лет. Фото: Вадим ПОПОВ

Не так давно трагически погибла собака губернатора и мама всех этих щенков. Поэтому одного из ее потомство семья Кожемяко оставила себе.

- Взяли мальчика белого окраса, но пока не дали ему имя. Нужно посмотреть на характер собаки, чтобы не прогадать. У нас остался еще его папа, мама погибла, - рассказывает Ирина Герасименко. - Потом надо будет подыскать девочку для него. Это третья белая собака в нашем доме. Они все очень скучают по Олегу Николаевичу, он у нас, конечно, лидер. Ему они очень преданны.

Ни одна собака не осталась без внимания. Фото: Вадим ПОПОВ

Дети были в восторге. Фото: Вадим ПОПОВ

Будем надеяться на то, что самая умилительная акция по раздаче породистых щенков никогда не закончится. Ведь на самом деле дети получили не собаку – а бесценные эмоции и верного друга. А это ли не счастье.