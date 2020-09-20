Проведём Матч Звёзд КХЛ во Владивостоке. Это будет предложение от "Комсомольской правды"

Во Владивостоке может состояться Матч звезд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На днях во Владивосток прилетел легендарный спортсмен, экс-сенатор от Приморского края, действующий депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Сегодня, 20 сентября, в городе состоялась пресс-конференция с его участием. В ходе нее политик пообещал корреспонденту "Комсомольской правды", что в город приедет настоящий хоккейный праздник - Матч звёзд КХЛ.

- Как вам идея привести во Владивосток Матч звёзд КХЛ? - спросил журналист.

- Супер идея. Я поговорю с руководством лиги на счёт того, чтобы они спланировали на дальнейшее развитие провести Матч Звёзд здесь, во Владивостоке, в ближайшее время. Это будет предложение "Комсомольской правды". Должно быть на первой полосе завтра, - ответил Вячеслав Фетисов.

Справочно. Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — ежегодная товарищеская игра, проходящая с участием сильнейших хоккеистов КХЛ. Первый Матч звёзд был сыгран в сезоне 2008/09, 10 января 2009 года в Москве, на Красной площади. Последние же игры проходили в Уфе (2017 г.), Астане (2018 г.), Казахстане (2019 г.) и снова в Москве (2020 г.). Составы команд ежегодно определяются голосованием на сайте матча: болельщики - первую пятёрку, журналисты - вторую пятёрку. Третью пятёрку выбирает Лига. К каждому матчу звёзд Лига создаёт новую форму для игроков.