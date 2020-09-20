Майор полиции получил крупную взятку прямо у здания УМВД во Владивостоке Фото: Олег ЗОЛОТО

Майора полиции, занимающегося борьбой с преступлениями в финансово-кредитной сфере, задержали за крупную взятку во Владивостоке. Оперуполномоченный, сидя в машине около здания УМВД, получил от знакомого мужчины 400 тысяч рублей. В обмен полицейский должен был совершить незаконные действия с документами по материалам одной проверки. Посредниками при этом должны были выступить сотрудники прокуратуры. Информацию о произошедшем "КП-Владивосток" сообщил источник в силовых органах.

По словам инсайдера, полицейского уже допросили, вину мужчина не признал. Известно, что в органах внутренних дел оперуполномоченный работает с 2002 года.

Кроме того, в порядке стандартной 91 статьи УК РФ (Основания задержания подозреваемого) также был задержан и сотрудник прокуратуры.

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