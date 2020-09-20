Губернатор Приморья прибыл в Республику Беларусь с рабочим визитом

Олег Кожемяко прибыл в Беларусь. Фото: сайт президента Республики Беларусь

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прибыл с рабочим визитом в Республику Беларусь. Информацию об этом "КП-Владивосток" подтвердил пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.

Пробыть в соседней стране Олег Кожемяко планирует как минимум два дня - 20 и 21 сентября. За это время он собирается посетить ряд промышленных предприятий в Минске и Могилеве. На данный момент глава региона уже встретился с Председателем Могилевского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцевым.

- Сегодня Олег Николаевич осмотрел современную инфраструктуру, побывал в новом микрорайоне, где строится социальное жилье. Губернатор перенимает опыт строительства социальных объектов, который может пригодиться на территории Приморского края. Дальше по программе - изучить работу ряда предприятий машиностроительной и пищевой отраслей, - поделился с корреспондентом пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик.

Визит Олега Кожемяко проходит в рамках наращивания экономического сотрудничества.

Как уточнили в пресс-службе правительства Приморского края, глава региона уже провел двухстороннюю встречу с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Республики Леонидом Зайцем. Главной темой обсуждения стали возможности для развития и укрепления торгово-экономических отношений между территориями. В частности, как отметил Олег Кожемяко, сторонам удалось заключить предварительные соглашения о поставке оборудования, продуктов питания и непродовольственных товаров из Республики Беларусь в Приморский край.

«Все знают качество белорусских продуктов, их делают строго по ГОСТ. Для нас важно, чтобы в рационе у приморцев была только качественная и полезная пища и поменьше провизии иностранного производства с непонятным качеством и составом. Думаю, приморцы по достоинству оценят белорусскую продукцию», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Кроме того, во время встречи речь шла о покупке коммунальной и строительной техники, а также обмене опытом в обозначенных отраслях между территориями.

«В области работает предприятие “Могилевлифтмаш” – это завод, который делает лифты, возводит ротерные стоянки. Этот опыт очень интересен для нас, в том числе из-за возможности для поставки коммунальной техники, которая, кстати, уже работает во Владивостоке и ряде других городов Приморья и хорошо себя зарекомендовала», – заявил губернатор.

За семь месяцев текущего года товарооборот между Могилевом и Приморьем составил 9,1 миллиона долларов. Этот показатель вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-ого.

«Возможности Республики Беларусь, в частности Могилевской области, и Приморского края говорят о том, что товарооборот, существующий между нашими территориями, можно и нужно увеличивать. Наша задача – показать все возможности области в строительстве социальных и промышленных объектов, дорог, выпуска продукции различного характера. Мы нацелены на то, чтобы еще шире представлять свои услуги и товары на Дальнем Востоке России, развивать существующие торгово-экономические отношения», – отметил Леонид Заяц.

Он также уточнил, что уже сейчас делегации прорабатывают предметно возможные направления для сотрудничества, чтобы скорее перейти от разговоров к реальным действиям.

«У нас достаточно ржаной муки, комбинаты построены. Мы могли бы доставлять ее в Приморский край по приемлемым ценам. Кроме того, на месте, по нашим технологиям можно организовать хлебопечение. Таких направлений работы немало, где возможно так, комплексно посотрудничать. В ноябре мы планируем отправить с ответным визитом группу ответственных лиц от исполкома и других организаций в Приморский край, чтобы материализовать то, чему положили начало сегодня – я говорю о плане совместных мероприятий в области развития торгово-экономических отношений», – обозначил Леонид Заяц.