Вячеслав Фетисов: За ситуацию с «Адмиралом» КХЛ тоже несет ответственность

Вячеслав Фетисов во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

- С радостью могу озвучить: мы вчера разминулись с Олегом Николаевичем (Кожемяко, губернатор Приморского края – прим. ред.) в аэропорту, он мне сказал: «можешь смело им говорить, что Адмирал вернется на следующий год». Я предварительно и с Геннадием Тимченко поговорил, чтобы на следующий год в календаре учитывали участие команды. Это огромная радость для всех, и для меня в том числе, - так начал в воскресенье, 20 сентября, свою пресс-конференцию во Владивостоке легендарный хоккеист, экс-сенатор от Приморского края, действующий депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

Он рассказал, что в Приморье приехал по приглашению детей, которые позвали его на экологическую акцию. В субботу он со школьниками наводил порядок на пляже Шаморы, посетил уникальный пляж в бухте Стеклянная, сильно пострадавший от тайфунов. А воскресенье открыл под дождем фестиваль молодежного спорта на набережной.

Ну и, конечно, не обошелся визит на «вторую Родину», без хоккея. Как раз в этот день на арене, названной в честь Фетисова, встречались в рамках молодежной хоккейной лиги наш «Тайфун» и ХК «Капитан» из Ступино. К сожалению, игр «Адмирала» в этом сезоне болельщики не увидят. 1 апреля губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил, что бюджет региона в этом году не будет финансировать профессиональные команды, а деньги перенаправят на выплаты медикам, спасающим приморцев от COVID-19. Разом перестали существовать главные профессиональные клубы – баскетбольный «Спартак-Приморье», волейбольная «Приморочка», футбольный «Луч». Хоккейный «Адмирал», у истоков которого стоял Фетисов, не стал заявляться в сезон КХЛ.

- Вячеслав Александрович, как по-вашему, что произошло? Почему губернатор весной говорил, что нам не нужна команда, а сейчас уже нужна?

- Объяснения были достаточно понятные. В период пандемии, наверное, необходимо было где-то найти средства. Экстремальная ситуация. На губернаторах региона лежит колоссальная ответственность.

Могу согласиться с губернатором, профессиональная команда за счет бюджета – это не совсем правильно. Есть, конечно, расходы, которые возможно делать. Но в остальном это ответственность и бизнеса, надеюсь, к этому мы все-таки придем. Большие корпорации, которые сегодня финансируют какие-то клубы, имея государственный статус, скорее должны финансировать не конкретный клуб, а лигу в целом, в равных долях. Распределять деньги между клубами. Создастся хороший фундамент для развития лиги, для стабильности. Да, при сохранении жесткого потолка зарплат, при сохранении равных условий для клубов. Главное в спорте – равные условия для всех.

Решения приняты, я разговаривал с премьер-министром, когда уезжал на Дальний Восток, попросил его поддержать дальневосточный хоккей, в том числе «Адмирал». И «Амур» тоже, там свои сложности есть. Хоккей, наверное, самый популярный вид спорта сегодня на Дальнем Востоке, это еще и геополитика. Столько президент вкладывает в развитие Дальнего Востока. И вдруг у нас исчезают профессиональные команды. Наверное, это не совсем корректно и особенно для молодежи не понятно, почему вдруг не стало «Адмирала», могло не стать команды «Амур», «Луч» пропал из большого футбола. Поэтому я рад, что хоккей на Дальнем Востоке получил поддержку от премьер-министра, он сам хоккеист, так что, надеемся, таких моментов, связанных с потерей команд, в дальнейшем не будет.

В любом случае, здесь нужно говорить об ответственности Лиги. Все-таки мы хотим конкурировать с Национальной хоккейной лигой. Могу сказать, что в НХЛ такого не могло произойти априори. Есть сложности в регионе, но есть лига, которая должна была подстраховать, найти средства, занять и так далее, но, по крайней мере, команду не терять. Не понятна позиция КХЛ для меня. Эта организация отвечает сегодня за клубы.

- Пропущенный год обернется какими-нибудь сложностями для «Адмирала», трудно будет вернуться?

- Когда создавался «Адмирал» (в 2013 году – прим. ред.), ситуация была не то что авральная. Она была мега интересная, и надо бы изучить этот опыт. В авральном порядке строилась команда, лига помогала, сделали процедуру драфта, и команда с первого года попала в плей-офф. Здесь немного другая будет история, год будет для подготовки. Нужно подумать, как она будет строиться – команда, которую распустили. Надеюсь, тем, кто будет принимать решения, хватит опыта и профессиональных качеств, чтобы собрать конкурентоспособную команду.

Ну и поддержка болельщиков. В первый год против «Адмирал» было нереально. Седьмой игрок – трибуны.

- А могут ли болельщики рассчитывать на восьмого игрока в лице легенды хоккея Вячеслава Фетисова? В первые годы вы были рядом, а потом случился какой-то разлад, даже хотели «Фетисов Арену» переименовать. Это все в прошлом, вы снова с нами?

- Вот только «Комсомольская правда» может такой вопрос задать, - смеется хоккеист. – Вообще, никогда не был «восьмым» игроком! Или первым, или вторым, чтобы вы понимали! С другой стороны – да, были тут какие-то клоуны, которые, не понятно, почему, пытались тут какие-то вещи делать. Слава богу, все встало на свои места.

Не я это в свое время придумал (назвать арену именем Фетисова – прим. ред.). Буду помогать, чем смогу. Попробуем сейчас найти спонсора для экипировки, все-таки не у каждого родителя сейчас есть деньги, особенно на территории, удаленной от Владивостока. Попробуем снабдить коньками и экипировкой мальчишек, чтобы они смогли сделать свои первые шаги. Важно не дискриминировать детей по социальному признаку, выдавать форму, особенно в начале, мальчишкам бесплатно.

- А про клоунов – это вы кого имеете ввиду?

- Зачем вы спрашиваете? Цирк приехал сюда, сказали, что нужно что-то поменять пока, а потом все вернем. Цирк же был здесь, выступал?

- Выступал…

- Ну вот. Взяли и потеряли буковки здесь. Фокусники, волшебники, факиры…

Арену во Владивостоке назвали в честь Фетисова Фото: Сергей БАЛАНОВ

Справочно. Вячеслав Фетисов, видимо, вспомнил 2016 год, когда с фасада домашней площадки «Адмирала» пропала надпись «Фетисов Арена». Ее заменили на электронную панель, а в СМИ просочилась информация, что спортивный комплекс в пригороде Владивостока готовятся переименовать в честь главного спонсора – «ВМТП Арена». Видимо, шумиха изменила планы, и менять ничего не стали. А надпись «Фетисов Арена» в итоге на фасад вернулась, в 2018-м.

- Как вам работа в Госдуме, планируете на следующий год снова баллотироваться? Рассматриваете ли вариант выдвинуться по какому-нибудь округу в Приморье?

- То есть у меня варианты есть? – смеется политик. – У меня сейчас много работы, помимо Госдумы я стал послом ООН по нескольким направлениям, в том числе по экологии, зеленой экономике, туризму. Стал вместе с женой послом Специальной Олимпиады. Много ездим и изучаем, что происходит с экологией. Мне эта тема сейчас важна, и я посвящу все свое время проблемам экологии.

- Так на выборы все же пойдете?

- Зачем «Комсомольской правде» об этом знать? – смеется.

- Хотим первыми об этом написать.

- Я вам потом сообщу о своем решении.

Хоккеист выступил с приветственным словом на матче молодежный команд «Тайфун» и «Капитан» Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Как вам идея привезти во Владивосток Матч Звезд КХЛ?

- Супер идея. Я поговорю с руководством лиги на счет того, чтобы они спланировали для дальнейшего развития провести Матч Звёзд здесь, во Владивостоке, в ближайшее время.

- Как просто!

- Пусть это будет предложение «Комсомольской правды». Должно быть на первой полосе завтра! – пожелал Вячеслав Александрович, и на этом пресс-конференцию завершили, чтобы журналисты «КП-Владивосток» еще что-нибудь не попросили.

Кстати. А «Тайфун» сегодня победил. 4:3. Поздравляем!

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