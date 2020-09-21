Ожоги глаз получили пять школьников в Приморье из-за бактерицидной лампы

Ожоги лица и глаз получили пять учеников школы. Фото: pixabay.com

ЧП случилось в средней общеобразовательной школе в селе Анучино. Там пять учеников 9 класса получили ожоги лица и глаз во время урока. А причиной тому, по информации источника «КП-Владивосток», стали бактерицидные лампы.

Приборы были закуплены специально для этой школы, чтобы бороться с эпидемией коронавируса. По предварительным данным, в кабинете включенная лампа находилась порядка трех часов. Все это время в помещении были и дети. Уже вечером некоторые из них почувствовали себя плохо. Школьники пожаловались родителям на неприятные ощущения, которые похожи на ожоги.

Тревожное сообщение тут же стало поводом для прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметила Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края.

Пока есть сведения о том, что всего от бактерицидных ламп пострадали пять человек. Они находятся в больнице под наблюдением врачей. В самой школе, в которой произошел инцидент, беседовать с «Комсомолкой» не стали.

- Комментариев не даем, - прозвучало на том конце провода.

Вместе с тем, к происшествию подключились уже и следователи. Отдел по городу Арсеньеву инициировал проведение доследственной проверки по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

- В ходе проверки следователями будет дана правовая оценка действиям работников школы, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое заболевание детей, - отметила Аврора Римская, официальный представитель СУ СК России по Приморскому краю.

В результате работы будет принято процессуальное решение.