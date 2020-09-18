ТОР* здесь уместен

Чем больше всего гордятся россияне? Конечно тем, что мы живем в самой большой стране. Невидимые миру слёзы: 40% территории России - Дальневосточный федеральный округ (ДФО), где проживают всего около 8 млн человек (с учетом недавно присоединенных Бурятии и Забайкалья). Да и тут жители стремятся перебраться куда-нибудь ближе к теплу и цивилизации. И почти половина природных запасов государства сосредоточены именно здесь, рядом с самой населенной страной мира - Китаем, не границе с США и неподалеку от «экономических тигров» Юго-Восточной Азии - Японией, Тайванем и Южной Кореей. Все эти государства с удовольствием приобретали бы наши «несметные сокровища», но увы: рабочих рук мало, инфраструктура - так себе, с логистикой вообще беда. Именно поэтому развитие ДФО в 2013-м объявили «национальным приоритетом России на весь XXI век». Создали специальное министерство, появились отдельные главы в бюджете, составлен объемный список льгот и преференций для тех, кто согласится инвестировать в этот прекрасный, но диковатый регион. Что-нибудь от этого изменилось? Поедем и посмотрим. Не всё, конечно, лишь несколько точек.

Справка «КП»: ТОР - территория опережающего развития. Экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями. Созданы для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

Всякое начинание у якутов начинается с обряда алгыз - шаманы просят у духов помощи и покровительства. Или хотя бы не мешать.

Якутия - край вечной мерзлоты

Блуждая по ледяному лабиринту подземной пещеры, я отчаянно пытался запаниковать - так будет лучше для репортажа. Но бывшие склады стратегических запасов на случай войны давно оборудовали под музей с подсветкой, ледяными скульптурами, ледяной мебелью и ковровыми дорожками. И тут из-за очередной льдины раздался голос:

- Строганину попробуете?

- Конечно! - никогда не отказывался от сырой рыбы.

- Держите, - улыбающийся якут отрезал изрядный кусок и протянул сделанную изо льда рюмку - а вот специальная водка…

- Водку не буду - мне еще в Нерюнгри лететь, да и там…

- Но ведь строганину без водки едят только собаки!

Не поспоришь.

Так заканчивался мой первый день в Якутии.

Ввиду насыщенности графика, ледяная рюмка оказалась моим единственным сувениром из Якутска. Но дома я обнаружил, что она куда-то делась.

Перелет Москва-Якутск и так дело довольно муторное, а сейчас - вообще: только задремлешь - «что пить будете?»; только сон начнешь смотреть - «вам курицу или рыбу?»; только провалишься в небытие - «по правилам безопасности, вы должны менять маску каждые три часа...». А потом микроавтобус, а потом еще один… Словом, очнулся посреди огромного помидорного поля. Как раз в тот момент, когда нам рассказывали об особенностях строительства теплиц в Якутии. Они как раз не должны быть огромными, так как вечная мерзлота в середине сооружения начнет таять, а этого тут никому не желают.

Здесь с 2018 года компания «Саюри» выращивает огурцы, зелень и томаты. Собираются сажать клубнику и редиску. На сегодняшний день - тысяча тонн в год, что уже насытило школьные столовые и снизило якутские цены на овощи.

Когда теплицы выйдут на максимальные мощности, здесь будут собирать 65 кг томатов с квадратного метра в год.

Несколькими километрами дальше Северо-восточный федеральный университет воплощает в жизнь мечты фантастов об освоении далеких планет. В частности выясняют, рентабельно ли строительство городов под куполом. Пока накрыли один деревянный дом и поселили в нем семью добровольцев - муж с женой, очаровательная девочка (1,9 года) и кот с наглой мордой. Вкопанные в грунт метеоприборы выясняют как купол повлияет на все ту же вечную мерзлоту, семья волонтеров - на себе испытывает способствует ли отшельничество укреплению брака. Эксперимент начался в марте, пока всё нормально.

По опыту марта-апреля, пластиковый навес себя оправдывает: если, например, «за бортом» -50 градусов, то внутри - «комфортные» -38. Главное - ветра нет.

Но это не побочный проект СВФУ в этом районе. Главное - испытание автомобильных шин и вообще свойств транспорта в экстремальных условиях. В южной Якутии (пусть вас не расхолаживает слово «южная») экстрим прекрасный - ужасный зимний климат и мерзлота, делающая труднопроходимыми любые дороги.

Если эксперимент пройдёт удачно, куполами будут накрывать целые кварталы.

Осень в этом году выдалась комфортной, поэтому некоторые окна в куполе пока открыты и цветы еще не завяли.

Семья живущих под куполом добровольцев жалуется только на скуку. Но впереди зима.

Специалисты по обогащению угля и России

«Гвоздь программы» ждал нас под якутским городом Нерюнгри. Здесь открывали крупнейший в России комбинат по добыче и переработке угля в России. Дело даже не в объемах вынутого из земли топлива…

...Вся история освоения природных ресурсов Сибири, Заполярья и Дальнего Востока до нынешнего века - довольно варварская. Запасы несметные - о природе и комфорте можно было не заботиться. Примеров рачительности и заботе о людях и природе - по пальцам пересчитать. Но на днях открылись шахта «Инаглинская» и фабрика «Инаглинская-2» мощностью 6 млн тонн угля в год. Как думаете, с чего началась «стройка века»? Не поверите - со строительства спортивного комплекса в Нерюнгри. Далее - параллельно - социальная структура: детские сады, дороги, больницы…

Когда всё это затевалось, были сомнения в том, что город Нерюнгри вообще будет развиваться: приглашенные иностранные эксперты постановили: строительство остановить, шахту затопить - не рентабельно. Не послушались и оказались правы: уголь пошел в сторону Тихого океана на моих глазах. Якутия пробилась к рынкам юго-восточной Азии и Индии. Во время церемонии даже у самых циничных журналистов слезы наворачивались. Не потому, что их посвятили в то, как трудно всё это далось в эпоху череды кризисов, санкций, пандемии, а потому, что вот эти люди, переодевшиеся по случаю праздника в чистые робы, «дают стране угля» в самых тяжёлых на планете условиях. И не просто дают - обогащают, перерабатывают, стараются не навредить окружающей среде.

Пока всё это комплексно налаживалось, в Нерюнгри подскочили цены на квартиры, впервые за много десятилетий перестало убывать население: в прошлом году вышли на ноль, а в этом - плюс тысяча нерюнгринцев. Специалисты приезжают не «срубить бабла и свалить», а с семьями. Уникальная ситуация для ДФО.

Раньше вода, очищавшая уголь от примесей, просто сливалась в ближайший водоем. Сейчас - проходит очистку. Я попробовал - нормальная дистиллированная.

Покрашенные золотой краской как бы шахтеры как бы символизируют ценность нерюнгринского кокса для страны.

Перед началом церемонии открытия «Инаглинской-2» участники проходили эвенкийский обряд улгани: окуришься дымом багульника, пройдешь через арку из веточек, и дурных мыслей как не бывало.

Общий вид крупнейшего в РФ угольного комбината. Главное - транспортёр в правой части кадра: по нему обогащенный и очищенный кокс поступает в вагоны.

Ванино: крик парохода перестал быть угрюмым

О порте поселка Ванино Хабаровского края страна знала исключительно по песне неизвестных авторов:

«Я помню тот Ванинский порт

И крик парохода угрюмый.

Как шли мы по трапу на борт,

В холодные, мрачные трюмы».

В 40-х годах Ванинский транзитно-пересыльный лагерь - пересадочный пункт для этапов заключённых, следовавших на Колыму. Сегодня - крупнейший транспортный узел Хабаровского края. Расположен на берегу Татарского пролива. Навигация открыта круглый год. С января по март суда проводят с помощью ледоколов. Именно сюда поступает уголь из Якутии. А дальше - в Японию, Южную Корею и - самое перспективное - в Индию: верный шанс для нашей страны порушить австралийскую монополию в регионе.

На открытии перевалочного узла присутствовали глава Якутии Айсен Николаев, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (тот самый) и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Хотя последний постоянно поправлял ведущих: «Я здесь не как губернатор - у меня двухдневный отпуск». Но именно уроженец города Жданова (ныне Мариуполь) Сталинской области (ныне Донецкая) Украинской ССР (ныне Республика Украина) в качестве генерального директора компании «Колмар» начинал строительство тогда считавшегося бесперспективным ГОКа «Инаглинская-2», о котором рассказано выше. Для Николаева Ванино - то самое долгожданное «окно в Тихий океан», для Дегтярёва - новые рабочие места и - через несколько «льготных» для резидентов ТОР лет - изрядные налоговые поступления в бюджет региона, для Цивилёва - финал многолетних и, казалось, бесперспективных усилий.

На моих глазах первые тонны якутского угля, сгруженные с вагонов, прибывших по Байкало-Амурской магистрали, транспортировали на корабль в порту Хабаровского края.

Вагонопереворачивательный механизм, созданный по немецко-российским технологиям. Вагоны прибывшего из Нерюнгри состава сначала прогревают (уголь более полугода поступает замерзшим), а потом, прибивая пыль водяными пушками, переворачивают над специальной сеткой. Под ней бункер глубиной в 20 метров. Далее уголь по конвейеру поступает на ожидающий в порту корабль.

Такие корабли будут возить якутский уголь в любую точку Восточного полушария.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Это ленточный стакер - самоходный конвейер для погрузки угля. Махина высотой с десятиэтажный дом и площадью с поселок работает с точностью до пяти сантиметров.

Такими выдались четыре дня в двух дальневосточных регионах России. А ведь есть еще Амурская область и Бурятия с видами на Китай; граничащая с США Чукотка; огромные Приморский, Забайкальский и Камчатские края; золотоносная Магаданская область и крошечный по местным понятиям Еврейский АО; Сахалинская остров-область. И КАЖДЫЙ ДЕНЬ тут что-то открывается, запускается и вступает в строй. Смотришь и надеешься на то, что государственная концепция не поменяется, и Дальний Восток станет не какой-то неведомой землей на отшибе, а одним из мировых экономических центров.

Москва - Якутск - Нерюнгри - Советская гавань - Ванино - Хабаровск - Москва.

P.S.

Улетал домой из открывшегося в прошлом году Международного хабаровского аэропорта. Теперь он выглядит как огромная VIP-зона. Не удержался, и послал своим письмо «Привет из Хабаровска!». Услуга - бесплатная. Мелочь, а приятно.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) имени адмирала Невельского. 1 900 пассажиров в час. Реконструкция продолжается.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юрий Трутнев: Наша задача довести все показатели качества жизни на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня

Заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе ответил на вопросы съездивших в ДФО журналистов.

- На территории округа с господдержкой реализуется 2536 инвестиционных проектов. Вложено инвестиций 1,3 трлн рублей. Создано 54 тысячи рабочих мест. А всего подписано соглашений на сумму около 5 трлн рублей. Это огромные деньги для огромной территории. Дальний Восток занимает 40% площади России. На ней проживает 5,6% населения. Такая огромная диспропорция. И эта территория обладает рядом как значительных недостатков, так и значительных преимуществ. Из недостатков: в последний обозримый период Дальний Восток развивался как вахтовая территория: приехал, заработал денег и вернулся на большую землю. Это сказалось на развитии инфраструктуры. Прежде всего, социальной и транспортной. Там плохо с дорогами, с больницами, с детскими садами, со школами. Это все не может не оказывать влияние на жизнь людей.

Плюсы в том, что Дальний Восток граничит со странами, демонстрирующими максимальный экономический рост. Все территории вокруг Дальнего Востока растут быстрее всех в мире. Там сосредоточено большинство населения планеты Земля – около 4 млрд человек. Поэтому мы обязаны Дальним Востоком заниматься отдельно. Сегодня на Дальнем Востоке и экономический рост, и показатели привлечения инвестиций существенно превышают среднероссийские показатели. В последние годы построено больше 360 социальных объектов - школы, больницы, детские сады, квартиры мы для врачей, учителей.… Но с имеющимся объемом средств перевернуть обстановку на такой огромной территории страны невозможно. И не Минвостокразвития должно строить садики и больницы, а министерства, которые за это отвечают. Наша задача развернуть работу всего Правительства сделать ее достаточной с точки зрения выравнивания условий жизни, это задача приоритетная. Тогда мы сможем наконец-то остановить отток населения с Дальнего Востока. К сожалению, этого нам пока сделать не удалось и не удастся, пока все показатели качества жизни не сравняются со среднероссийским уровнем. Люди выбирают там, где им лучше жить. Но сократить отток удалось. В 2017-2018 годы - в два раза. В прошлом году сокращение было, к сожалению, на 30% к базовому (2014 год – год начала активной работы по развитию ДВ).