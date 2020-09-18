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ТОР* здесь уместен

В XXI веке России пришлось осваивать Дальний Восток заново
Сергей ЧЕРНЫХСергей ЧЕРНЫХ
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Чем больше всего гордятся россияне? Конечно тем, что мы живем в самой большой стране. Невидимые миру слёзы: 40% территории России - Дальневосточный федеральный округ (ДФО), где проживают всего около 8 млн человек (с учетом недавно присоединенных Бурятии и Забайкалья). Да и тут жители стремятся перебраться куда-нибудь ближе к теплу и цивилизации. И почти половина природных запасов государства сосредоточены именно здесь, рядом с самой населенной страной мира - Китаем, не границе с США и неподалеку от «экономических тигров» Юго-Восточной Азии - Японией, Тайванем и Южной Кореей. Все эти государства с удовольствием приобретали бы наши «несметные сокровища», но увы: рабочих рук мало, инфраструктура - так себе, с логистикой вообще беда. Именно поэтому развитие ДФО в 2013-м объявили «национальным приоритетом России на весь XXI век». Создали специальное министерство, появились отдельные главы в бюджете, составлен объемный список льгот и преференций для тех, кто согласится инвестировать в этот прекрасный, но диковатый регион. Что-нибудь от этого изменилось? Поедем и посмотрим. Не всё, конечно, лишь несколько точек.

Справка «КП»: ТОР - территория опережающего развития. Экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями. Созданы для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

Всякое начинание у якутов начинается с обряда алгыз - шаманы просят у духов помощи и покровительства. Или хотя бы не мешать.

Всякое начинание у якутов начинается с обряда алгыз - шаманы просят у духов помощи и покровительства. Или хотя бы не мешать.

Якутия - край вечной мерзлоты

Блуждая по ледяному лабиринту подземной пещеры, я отчаянно пытался запаниковать - так будет лучше для репортажа. Но бывшие склады стратегических запасов на случай войны давно оборудовали под музей с подсветкой, ледяными скульптурами, ледяной мебелью и ковровыми дорожками. И тут из-за очередной льдины раздался голос:

- Строганину попробуете?

- Конечно! - никогда не отказывался от сырой рыбы.

- Держите, - улыбающийся якут отрезал изрядный кусок и протянул сделанную изо льда рюмку - а вот специальная водка…

- Водку не буду - мне еще в Нерюнгри лететь, да и там…

- Но ведь строганину без водки едят только собаки!

Не поспоришь.

Так заканчивался мой первый день в Якутии.

Ввиду насыщенности графика, ледяная рюмка оказалась моим единственным сувениром из Якутска. Но дома я обнаружил, что она куда-то делась.

Ввиду насыщенности графика, ледяная рюмка оказалась моим единственным сувениром из Якутска. Но дома я обнаружил, что она куда-то делась.

Перелет Москва-Якутск и так дело довольно муторное, а сейчас - вообще: только задремлешь - «что пить будете?»; только сон начнешь смотреть - «вам курицу или рыбу?»; только провалишься в небытие - «по правилам безопасности, вы должны менять маску каждые три часа...». А потом микроавтобус, а потом еще один… Словом, очнулся посреди огромного помидорного поля. Как раз в тот момент, когда нам рассказывали об особенностях строительства теплиц в Якутии. Они как раз не должны быть огромными, так как вечная мерзлота в середине сооружения начнет таять, а этого тут никому не желают.

Здесь с 2018 года компания «Саюри» выращивает огурцы, зелень и томаты. Собираются сажать клубнику и редиску. На сегодняшний день - тысяча тонн в год, что уже насытило школьные столовые и снизило якутские цены на овощи.

Когда теплицы выйдут на максимальные мощности, здесь будут собирать 65 кг томатов с квадратного метра в год.

Когда теплицы выйдут на максимальные мощности, здесь будут собирать 65 кг томатов с квадратного метра в год.

Несколькими километрами дальше Северо-восточный федеральный университет воплощает в жизнь мечты фантастов об освоении далеких планет. В частности выясняют, рентабельно ли строительство городов под куполом. Пока накрыли один деревянный дом и поселили в нем семью добровольцев - муж с женой, очаровательная девочка (1,9 года) и кот с наглой мордой. Вкопанные в грунт метеоприборы выясняют как купол повлияет на все ту же вечную мерзлоту, семья волонтеров - на себе испытывает способствует ли отшельничество укреплению брака. Эксперимент начался в марте, пока всё нормально.

По опыту марта-апреля, пластиковый навес себя оправдывает: если, например, «за бортом» -50 градусов, то внутри - «комфортные» -38. Главное - ветра нет.

Но это не побочный проект СВФУ в этом районе. Главное - испытание автомобильных шин и вообще свойств транспорта в экстремальных условиях. В южной Якутии (пусть вас не расхолаживает слово «южная») экстрим прекрасный - ужасный зимний климат и мерзлота, делающая труднопроходимыми любые дороги.

Если эксперимент пройдёт удачно, куполами будут накрывать целые кварталы.

Если эксперимент пройдёт удачно, куполами будут накрывать целые кварталы.

Осень в этом году выдалась комфортной, поэтому некоторые окна в куполе пока открыты и цветы еще не завяли.

Осень в этом году выдалась комфортной, поэтому некоторые окна в куполе пока открыты и цветы еще не завяли.

Семья живущих под куполом добровольцев жалуется только на скуку. Но впереди зима.

Семья живущих под куполом добровольцев жалуется только на скуку. Но впереди зима.

Специалисты по обогащению угля и России

«Гвоздь программы» ждал нас под якутским городом Нерюнгри. Здесь открывали крупнейший в России комбинат по добыче и переработке угля в России. Дело даже не в объемах вынутого из земли топлива…

...Вся история освоения природных ресурсов Сибири, Заполярья и Дальнего Востока до нынешнего века - довольно варварская. Запасы несметные - о природе и комфорте можно было не заботиться. Примеров рачительности и заботе о людях и природе - по пальцам пересчитать. Но на днях открылись шахта «Инаглинская» и фабрика «Инаглинская-2» мощностью 6 млн тонн угля в год. Как думаете, с чего началась «стройка века»? Не поверите - со строительства спортивного комплекса в Нерюнгри. Далее - параллельно - социальная структура: детские сады, дороги, больницы…

Когда всё это затевалось, были сомнения в том, что город Нерюнгри вообще будет развиваться: приглашенные иностранные эксперты постановили: строительство остановить, шахту затопить - не рентабельно. Не послушались и оказались правы: уголь пошел в сторону Тихого океана на моих глазах. Якутия пробилась к рынкам юго-восточной Азии и Индии. Во время церемонии даже у самых циничных журналистов слезы наворачивались. Не потому, что их посвятили в то, как трудно всё это далось в эпоху череды кризисов, санкций, пандемии, а потому, что вот эти люди, переодевшиеся по случаю праздника в чистые робы, «дают стране угля» в самых тяжёлых на планете условиях. И не просто дают - обогащают, перерабатывают, стараются не навредить окружающей среде.

Пока всё это комплексно налаживалось, в Нерюнгри подскочили цены на квартиры, впервые за много десятилетий перестало убывать население: в прошлом году вышли на ноль, а в этом - плюс тысяча нерюнгринцев. Специалисты приезжают не «срубить бабла и свалить», а с семьями. Уникальная ситуация для ДФО.

Раньше вода, очищавшая уголь от примесей, просто сливалась в ближайший водоем. Сейчас - проходит очистку. Я попробовал - нормальная дистиллированная.

Раньше вода, очищавшая уголь от примесей, просто сливалась в ближайший водоем. Сейчас - проходит очистку. Я попробовал - нормальная дистиллированная.

Покрашенные золотой краской как бы шахтеры как бы символизируют ценность нерюнгринского кокса для страны.

Покрашенные золотой краской как бы шахтеры как бы символизируют ценность нерюнгринского кокса для страны.

Перед началом церемонии открытия «Инаглинской-2» участники проходили эвенкийский обряд улгани: окуришься дымом багульника, пройдешь через арку из веточек, и дурных мыслей как не бывало.

Перед началом церемонии открытия «Инаглинской-2» участники проходили эвенкийский обряд улгани: окуришься дымом багульника, пройдешь через арку из веточек, и дурных мыслей как не бывало.

Общий вид крупнейшего в РФ угольного комбината. Главное - транспортёр в правой части кадра: по нему обогащенный и очищенный кокс поступает в вагоны.

Общий вид крупнейшего в РФ угольного комбината. Главное - транспортёр в правой части кадра: по нему обогащенный и очищенный кокс поступает в вагоны.

Ванино: крик парохода перестал быть угрюмым

О порте поселка Ванино Хабаровского края страна знала исключительно по песне неизвестных авторов:

«Я помню тот Ванинский порт

И крик парохода угрюмый.

Как шли мы по трапу на борт,

В холодные, мрачные трюмы».

В 40-х годах Ванинский транзитно-пересыльный лагерь - пересадочный пункт для этапов заключённых, следовавших на Колыму. Сегодня - крупнейший транспортный узел Хабаровского края. Расположен на берегу Татарского пролива. Навигация открыта круглый год. С января по март суда проводят с помощью ледоколов. Именно сюда поступает уголь из Якутии. А дальше - в Японию, Южную Корею и - самое перспективное - в Индию: верный шанс для нашей страны порушить австралийскую монополию в регионе.

На открытии перевалочного узла присутствовали глава Якутии Айсен Николаев, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (тот самый) и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Хотя последний постоянно поправлял ведущих: «Я здесь не как губернатор - у меня двухдневный отпуск». Но именно уроженец города Жданова (ныне Мариуполь) Сталинской области (ныне Донецкая) Украинской ССР (ныне Республика Украина) в качестве генерального директора компании «Колмар» начинал строительство тогда считавшегося бесперспективным ГОКа «Инаглинская-2», о котором рассказано выше. Для Николаева Ванино - то самое долгожданное «окно в Тихий океан», для Дегтярёва - новые рабочие места и - через несколько «льготных» для резидентов ТОР лет - изрядные налоговые поступления в бюджет региона, для Цивилёва - финал многолетних и, казалось, бесперспективных усилий.

На моих глазах первые тонны якутского угля, сгруженные с вагонов, прибывших по Байкало-Амурской магистрали, транспортировали на корабль в порту Хабаровского края.

Вагонопереворачивательный механизм, созданный по немецко-российским технологиям. Вагоны прибывшего из Нерюнгри состава сначала прогревают (уголь более полугода поступает замерзшим), а потом, прибивая пыль водяными пушками, переворачивают над специальной сеткой. Под ней бункер глубиной в 20 метров. Далее уголь по конвейеру поступает на ожидающий в порту корабль.

Такие корабли будут возить якутский уголь в любую точку Восточного полушария.

Такие корабли будут возить якутский уголь в любую точку Восточного полушария.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Это ленточный стакер - самоходный конвейер для погрузки угля. Махина высотой с десятиэтажный дом и площадью с поселок работает с точностью до пяти сантиметров.

Это ленточный стакер - самоходный конвейер для погрузки угля. Махина высотой с десятиэтажный дом и площадью с поселок работает с точностью до пяти сантиметров.

Такими выдались четыре дня в двух дальневосточных регионах России. А ведь есть еще Амурская область и Бурятия с видами на Китай; граничащая с США Чукотка; огромные Приморский, Забайкальский и Камчатские края; золотоносная Магаданская область и крошечный по местным понятиям Еврейский АО; Сахалинская остров-область. И КАЖДЫЙ ДЕНЬ тут что-то открывается, запускается и вступает в строй. Смотришь и надеешься на то, что государственная концепция не поменяется, и Дальний Восток станет не какой-то неведомой землей на отшибе, а одним из мировых экономических центров.

Москва - Якутск - Нерюнгри - Советская гавань - Ванино - Хабаровск - Москва.

P.S.

Улетал домой из открывшегося в прошлом году Международного хабаровского аэропорта. Теперь он выглядит как огромная VIP-зона. Не удержался, и послал своим письмо «Привет из Хабаровска!». Услуга - бесплатная. Мелочь, а приятно.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) имени адмирала Невельского. 1 900 пассажиров в час. Реконструкция продолжается.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) имени адмирала Невельского. 1 900 пассажиров в час. Реконструкция продолжается.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юрий Трутнев: Наша задача довести все показатели качества жизни на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня

Заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе ответил на вопросы съездивших в ДФО журналистов.

- На территории округа с господдержкой реализуется 2536 инвестиционных проектов. Вложено инвестиций 1,3 трлн рублей. Создано 54 тысячи рабочих мест. А всего подписано соглашений на сумму около 5 трлн рублей. Это огромные деньги для огромной территории. Дальний Восток занимает 40% площади России. На ней проживает 5,6% населения. Такая огромная диспропорция. И эта территория обладает рядом как значительных недостатков, так и значительных преимуществ. Из недостатков: в последний обозримый период Дальний Восток развивался как вахтовая территория: приехал, заработал денег и вернулся на большую землю. Это сказалось на развитии инфраструктуры. Прежде всего, социальной и транспортной. Там плохо с дорогами, с больницами, с детскими садами, со школами. Это все не может не оказывать влияние на жизнь людей.

Плюсы в том, что Дальний Восток граничит со странами, демонстрирующими максимальный экономический рост. Все территории вокруг Дальнего Востока растут быстрее всех в мире. Там сосредоточено большинство населения планеты Земля – около 4 млрд человек. Поэтому мы обязаны Дальним Востоком заниматься отдельно. Сегодня на Дальнем Востоке и экономический рост, и показатели привлечения инвестиций существенно превышают среднероссийские показатели. В последние годы построено больше 360 социальных объектов - школы, больницы, детские сады, квартиры мы для врачей, учителей.… Но с имеющимся объемом средств перевернуть обстановку на такой огромной территории страны невозможно. И не Минвостокразвития должно строить садики и больницы, а министерства, которые за это отвечают. Наша задача развернуть работу всего Правительства сделать ее достаточной с точки зрения выравнивания условий жизни, это задача приоритетная. Тогда мы сможем наконец-то остановить отток населения с Дальнего Востока. К сожалению, этого нам пока сделать не удалось и не удастся, пока все показатели качества жизни не сравняются со среднероссийским уровнем. Люди выбирают там, где им лучше жить. Но сократить отток удалось. В 2017-2018 годы - в два раза. В прошлом году сокращение было, к сожалению, на 30% к базовому (2014 год – год начала активной работы по развитию ДВ).

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