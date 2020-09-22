Завершены поиски без вести пропавших 20 сентября братьев Сейковых из Владивостока

Мальчики ушли из дома 20 сентября. Фото: @primpoisk25.

Александр и Михаил Сейковы пропали 20 сентября. Братья 12 и 13 лет просто ушли из дома по улице Адмирала Кузнецова, 92 и не вернулись. С воскресенья об их местоположении ничего не было известно. Словно сквозь землю провалились. Сперва подростков искали своими силами. Тщетно. Информации о том, где могут быть мальчики все не было. Родители забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам. Активисты разметили информацию о пропаже детей в сети.

- Мы занимались информационным сопровождением – наша задача была максимально распространить новость о пропаже мальчиков, чтобы об этом узнали как можно больше людей, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Кристина, волонтер «Примпоиска». – Ребята уже пропадали, но их нашли довольно быстро и рядом с домом. Но сейчас ситуация была посерьезнее, потому что ребята не ночевали дома и найти их не удавалось.

Сперва Сашу и Мишу видели несколько местных жителей, которые позвонили волонтерам и сказали, где ребята. Однако поймать их оказалось задачей не из простых.

- Все очень переживали. Искали и мы, и волонтеры, и полиция – всеми силами. Это мои племянники, сыновья моей родной сестры. Могу точно сказать, что они не сбежали из дома, семья хорошая, мальчики ни в чем не нуждаются. Видимо просто решили погулять, возможно, устали от школы, - говорит «Комсомолке» Илья, дядя пропавших мальчиков.

И вот несколько минут назад стало известно о том, что поиски братьев прекращены. Повод для этого радостный – мальчиков нашли живыми и невредимыми.