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«Боже, какой красавчик»: фотогеничный сивуч залез на бочку и передал «привет» отдыхающим на катере во Владивостоке

По словам очевидцев, он там сидит уже больше пяти дней
Кристина ГРИН
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Сивуч, который покорил пользователей сети.

Сивуч, который покорил пользователей сети.

Фото: Предоставлено героем публикации

Приморье – регион совершенно удивительный. Один из самых главных козырей у него в рукаве – близость с природой и миром животных. Для этого даже не нужно выезжать за город, все в доступности. И самое радостное то, что люди, которые стали свидетелями ярких событий, не стесняясь, делятся снимками в сети.

Так случилось и 21 сентября. Кадр, который пользователи интернета окрестили самой милой фотографией понедельника, разлетелся молниеносно во все группы. А на снимке сивуч, который околдовал всех очевидцев. Ну, тут бесспорно, слишком хорош.

Очаровашка залез на бочку в минувшую пятницу.

Очаровашка залез на бочку в минувшую пятницу.

Фото: Предоставлено героем публикации

- Он залез на бочку в минувшую пятницу. Когда мы в понедельник отправились в море на катере, снова увидели его у входа в бухту Улисс. Многие, конечно, были в восторге от него. Но тех, кто в море постоянно, таким не удивишь. Сивуч – явление не редкое, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Андрей, очевидец и автор снимков. – Но тем не менее, все были рады такой встрече, он даже махал нам лапкой, приветствовал. Конечно, все принялись фотографировать его и снимать видео. Но никто не подходил и не трогал его – безопасность превыше всего.

Звезде интернета дали имя Красавчик.

Звезде интернета дали имя Красавчик.

Фото: Предоставлено героем публикации

Красавчик передавал привет отдыхающим на катере.

Красавчик передавал привет отдыхающим на катере.

Фото: Предоставлено героем публикации

Сивуч оказался не из скромных. Смело позировал перед камерами, греясь на солнце. Многие пользователи по достоинству оценили фотогеничность животного и прозвали его «красавчиком». Теперь жители Владивостока намерены отправиться на морскую прогулку, чтобы самим встретить обаятельного сивуча и сделать памятный снимок вместе с ним.

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