«И у моста есть душа»: Рудневский мост во Владивостоке завел аккаунт в Instagram

У Рудневского моста появился свой аккаунт в Intagram. Фото: rudnevsky_most/Instagram

Знаменитый Рудневский мост во Владивостоке обзавелся собственным аккаунтом в Instagram. Автор блога обещает писать обо всем происходящем рядом с мостом, а его подписчики уже успели оценить авторскую подачу, пожелав мосту долгих лет жизни.

«Всем привет! Я - Рудневский мост и мне 48 лет. Решил завести Instagram, чтобы рассказывать о себе и рассуждать о всем происходящем рядом со мной», - пишет автор блога от лица инженерного сооружения в своем первом сообщении. Подписчики уже успели оценить необычную подачу автора, который рассуждает на тему пробок в часы пик, ремонте и сравнивает свой возраст с европейскими гигантами.

Пишет автор блога и о курьезных ДТП. Так 22 сентября на мосту столкнулись две малолитражки, после чего в аккаунте Рудневского моста появилась запись «...произошло жесткое ДТП прямо на мне».

Пока у Рудневского моста всего шесть постов, но уже более 600 подписчиков, которые желают ему долгих лет жизни.