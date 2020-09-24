Добро пожаловать в Жариковский сквер

У жителей и гостей города появилось еще одно красивое и комфортное место для отдыха и прогулок. Фото: Евгений Кулешов

Обновленный Жариковский сквер на «Дальзаводе» открывали в немного непривычном формате. Да, с музыкой и танцами, и ленточку перерезали, но – в понедельник, в восемь вечера. Да и обстановка была теплая и семейная, а не официозная. Впрочем, это даже радует, что открытия новых мест отдыха стали чем-то будничным для нашего города. Только за последние несколько недель это уже третье.

За благоустройство Жариковского сквера в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году проголосовали сами жители Владивостока. И место очень удачное, тут не только отдыхают жители окрестных домов. Рядом расположена школа № 28,ученики которой особенно рады обновлению.

Кроме того, этот сквер теперь еще и безопасный – здесь появился не только бесплатный Wi-Fi, но и умная система видеонаблюдения МТС. Она может посчитать количество посетителей в сквере, распознать пол, возраст и эмоции человека, а также помочь в поиске людей, а тепловизоры в сквере настроены на распознавание дыма и огня, что поможет в предотвращении пожаров.

«Сегодня мы видим наше общее творение, – обратился к гостям заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук. – Это соучастная работа и правительства края, и администрации города, и жителей, которые приняли решение о благоустройстве этого сквера и утверждали дизайн-проект. Поэтому я от всей души благодарю горожан за активную жизненную позицию, за то, что вы помогаете нам вместе реализовывать задуманные проекты и делать наш город краше. А мы в свою очередь будем стараться делать наши общественные пространства еще лучше на благо жителей Владивостока».

Благодарственные письма от Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев вручил проектной мастерской SKAMEYKA и компании «Аскольд-Металл», занимавшейся строительством.

«Труд архитекторов и строителей всегда на виду и имеет особую общественную значимость. Благодаря вашей работе во Владивостоке стало еще на одно красивое и комфортное место отдыха больше. Желаем вам оригинальных идей, функциональных решений, легкого воплощения задуманного в жизнь. Мы в свою очередь надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – сказал глава дирекции Салават Галиев.

«Благоустройство сквера – огромный плюс для жителей микрорайона. Здесь очень благоприятное место. Я благодарна администрации города, разработчикам проекта, строителям за такую работу. Теперь у нас здесь очень комфортно», – отметила гостья праздника.

КСТАТИ

По программе «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке уже реконструировали территорию на улице Лермонтова в посёлке Трудовое и сквер Надибаидзе на улице Калинина. В ближайшее время откроются Игнатьевский сквер и территория в районе «Авангарда». Работы ведутся в Матросском сквере и на острове Попова. Вскоре подрядчик выйдет и на объекты на Русской, 48 и Верхнепортовой, 41-б.

Все работы находятся на особом контроле у главы Владивостока Олега Гуменюка.