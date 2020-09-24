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«Он целился прямо в глаза»: житель Камчатки напал на и.о. министра здравоохранения

Следователи пытаются выяснить мотивы преступления
Кристина ГРИН
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Неизвестный напал на чиновницу во время приема граждан.

Неизвестный напал на чиновницу во время приема граждан.

Фото: Правительство Камчатского края

ЧП случилось 23 сентября в Петропавловске-Камчатском. В этот день Марина Волкова, и.о министра здравоохранения Камчатского края, проводила прием граждан. Уже в конце дня, ближе к шести вечера, в кабинет зашел неизвестный мужчина и распылил в лицо Марины Волковой перцовым баллончиком. Разумеется, такого не ожидал никто. Нападение на чиновника сразу стало поводом для разбирательств.

Следственный комитет установил личность нападавшего. Им оказался житель Петропавловска-Камчатского 1984 года рождения. По информации источника «КП», он не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Есть вероятность, что во время нападения на Марину Волкову мужчина был не в себе. Точные сведения появятся после проведения психолого-психиатрической экспертизы. А пока в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотив совершенного преступления, - сообщила Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Кроме того, в ходе следствия с целью установления вменяемости (невменяемости) на момент совершения преступления, в отношении злоумышленника будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

По предварительным данным, в 2013 году нападавший получил серьезную травмы – перелом подъязычной кости. Лечение проходило сперва в Москве, а потом на Камчатке. Но что именно стало причиной такого поведения - неизвестно.

Как оказалось, замминистра сегодня уже в строю. Чувствует себя Марина Волкова удовлетворительно.

- В госпитализации она не нуждалась. Пока нельзя точно говорить о том, что целью этого мужчины была именно она, а не врио министра Елена Сорокина. Она, кстати, ушла в отпуск с последующим увольнением, поэтому приемом граждан занималась Марина Волкова, рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» в пресс-службе министерства здравоохранения Камчатского края.

Подробности «Комсомолке» рассказала и сама Марина Волкова, которая сообщила, что больше вести прием граждан не намерена из соображений безопасности.

- Среда - день приема министра. Вчера к нам были записаны два человека, еще с одним должны были побеседовать по телефону. Первым был вот этот гражданин, который раньше обращался к нам в министерство в 2013, 2014, 2017 годах по вопросу организации оказания медицинской помощи. Мы его отправляли на лечение за пределы Камчатского края, - рассказывает Марина Волкова, и.о. министра здравоохранения Камчатского края. - Когда я стала уточнять, чем я могу ему помочь, он не ответил, только возмущался, что кто-то что-то не сделал. Я ему предложила написать обращение, чтобы мы смогли ответить на все вопросы. Тут он без какой-либо грубости, молча, достал баллончик. Мало того, что он сначала прыснул, сидя на стуле. Потом подошел ко мне. Целился прямо в глаза. Слава богу на мне была маска, а рукой я закрыла глаза. Мне повезло. Конечно, вчера было покраснение, но сейчас все в порядке. Теперь у меня не будет личного приема граждан. Только по сети и по телефону.

Расследование уголовного дела продолжается. Нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧППроисшествия: ЧП

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