Приморье сотрудничает с соседями по АТР в борьбе с коронавирусом

Поддержка соседей по АТР поможет в борьбе с коронавирусом. Фото: primorsky.ru

На прошлой неделе на территории Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке состоялась церемония передачи партии масок и защитных костюмов для приморских врачей. Гуманитарная помощь адресована Находкинской городской больнице.

- Жители провинции Северная Чолла выразили солидарность жителям Приморского края. Таким образом, у них появилась возможность еще раз напомнить о хороших отношениях, дружбе между народами России и Республики Корея, - сказал Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке О Сунг Хван.

О Сунг Хван. Фото: minvr.gov.ru

Обмен опытом

Система здравоохранения Республики Корея достигла впечатляющих результатов в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Так случилось, что коронавирус пришел в Республику Корея чуть раньше, чем в нашу страну, поэтому мы с большим вниманием и интересом изучаем и используем ваш опыт в этом вопросе. Но и у России уже есть опыт, которым мы можем поделиться. Насколько мне известно, в настоящее время идут переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса в Южной Корее. Я еще раз хочу выразить благодарность за ту помощь, которую оказывает нам провинция Северная Чолла Республики Корея в борьбе с эпидемией, - заявил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Алексей Старичков. Фото: primorsky.ru

Напомним, в начале эпидемии коронавируса в Находкинском городском округе сформировался один из крупнейших очагов заражения COVID-19 в Приморье. В настоящее время ситуация на территории стабилизировалась, однако борьба с заболеванием продолжается.

- Наша больница по-прежнему находится на передовой борьбы с заболеванием. Защитные костюмы и маски помогут медикам сберечь здоровье и продолжать спасать жизни людей, - поблагодарила соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону главный врач Находкинской городской больницы Альфия Семенюк.

Альфия Семенюк. Фото: всянаходка.рф

Медтехника из Китая

В конце августа провинция Хэйлунцзян Китайской Народной Республики передала Приморскому краю гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. В составе партии гуманитарной помощи - медицинское оборудование, предназначенное, в первую очередь, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В том числе четыре аппарата инвазивной вентиляции легких, 10 очистителей воздуха, столько же мониторов пациента, 500 инфракрасных термометров, а также респираторы, операционные шапочки, одноразовые бахилы, другое медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты общей стоимостью более 41 миллиона рублей.

- От всей души, от себя лично, от жителей Приморья и, конечно, от тех врачей, которые сейчас находятся «на передовой», благодарю наших партнеров за эту помощь. Мы с большим уважением относимся к таким шагам. Наши отношения всегда взаимны, мы в любой тяжелой или радостной ситуации поддерживаем друг друга, - подчеркнул заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

В ответной речи Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь отметил, что в начале года, когда эпидемия COVID-19 началась в Китае, Приморский край оказал гуманитарную помощь провинции Хэйлунцзян:

- Мы очень благодарны Приморскому краю за это. Сейчас провинция Хэйлунцзян протягивает руку помощи Приморью. На мой взгляд, это очередное свидетельство добрососедских отношений народов России и Китая, - подчеркнул дипломат.

КСТАТИ

Напомним, в мае состоялась также церемония передачи 50 тысяч медицинских масок от Народного правительства города Хуньчунь провинции Цзилинь Китайской Народной Республики. Средства индивидуальной защиты распределили между медицинскими и социальными учреждениями Приморского края. Их направили в краевые дома-интернаты, социальным работникам, волонтерам, которые занимаются доставкой продуктов для пожилых людей, медицинским учреждениям, а также в ряд ведомств, которые непосредственно взаимодействуют с населением.

Как отметил Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь, это событие стало очередным подтверждением дружественных отношений между китайским и российским народами, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции, с которой необходимо бороться совместными усилиями. Он напомнил, что Приморский край в начале эпидемии также оказывал Китаю помощь в борьбе с коронавирусом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Режим электронных очередей на въезд на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска через российско-китайскую границу, расположенным в Приморье, продлен до конца сентября. Напомним, режим электронных очередей начал действовать в мае этого года, после чего каждый участник ВЭД, каждый водитель стал знать свое время прибытия к пункту пропуска, что положительно сказалось на санитарно-эпидемиологической обстановке. Участники ВЭД могут подать заявку на въезд на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска, на интернет-странице агентства международного сотрудничества Приморского края.