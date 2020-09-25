Сквер наш: во Владивостоке восстановили еще одно место отдыха

Архитекторы взяли за основу те тропинки, которые протоптали сами люди. Фото: Евгений Кулешов

В благоустройство территории администрация города вложила 46 миллионов рублей, и теперь местные жители и гости города восхищаются необычным дизайном фонарей и лавочек и сетью обновленных дорожек.

- Мы укладывали брусчатку на бетонное основание. Это позволит ей прослужить долго и качественно, - пообещала архитектор Анна Шатунова.

Из достоинств сквера отмечают лампочки под навесом, тренажеры, пространство для детей (в скором времени здесь установят горки и качели) и камеры. По словам руководителя МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Салавата Галиева, камеры будут отслеживать не только количество людей в пространстве, но и пол посетителей, их настроение, а также следить за безопасностью сквера. Анализ видео поможет развивать территорию, определить, чего не хватает. При этом все полученные сведения не будут нарушать закон о персональных данных. Зато теперь горожане могут подключиться к бесплатному Wi-Fi здесь и в других недавно отремонтированных скверах.

Обновлённому общественному месту особенно рады пожилые люди, которые здесь гуляют и занимаются спортом, например, скандинавской ходьбой. Ещё они смогут высаживать в специальных кадках растения. Мамы рады, что теперь есть место для прогулок с колясками, а малышам и подросткам есть где играть. А вот молодым людям постарше не хватает турников.

- Хороший сквер. Меня даже фонари устраивают (смеётся). Единственное, чего мне не хватает, это турников с брусьями. Они до этого тут стояли. А так, в принципе, всё устраивает, - поделился мнением Сергей.

Многие мужчины, пришедшие на открытие, рассказали, что им не хватает памятника Николаю Игнатьеву. Сквер назван в честь выдающегося человека, сделавшего огромный вклад в развитие России, и этот факт обязательно нужно подчеркнуть.

То, как Игнатьевский сквер выглядит сейчас, во многом определили горожане. Фото: Евгений Кулешов

Так же считает и мэр Владивостока Олег Гуменюк. Он напомнил про заключение Пекинского трактата в 1860 году, согласно которому «Приморский край и южная часть Хабаровского края стали Россией». Глава города пообещал, что в будущем будет установлена памятная доска в честь графа.

«Хочу поблагодарить, прежде всего, жителей Фрунзенского района за то, что они совместными усилиями с прокуратурой и администрацией города отстояли это пространство. А ведь еще несколько лет назад на месте сквера мог появиться супермаркет. В 2017 году в суде удалось отстоять право муниципальной собственности на сквер, так как выяснилось, что земельный участок был продан с нарушениями. И это наша с вами победа», - отметил глава города.

Кроме того, здесь гуляет много собачников. Это было учтено при проектировании сквера, отметила архитектор. А местные жители заверили, что у них все убирают за своими питомцами.

Салават Галиев отметил, что он будет лично следить за уборкой сквера, при необходимости урны станут убирать дважды в день. А если это понадобится, то он лично приедет и уберёт мусор. Также он подчеркнул, что власти будут следить и за состоянием сквера, так как «это наш объект, он у нас на балансе».

- Я не подрядчик, который что-то сделал и ушёл, - сказал Галиев. – Мне над этой территорией работать. Если что-то поломается или не устроит жителей, то мы будем всё переделывать в рамках своих функций и задач.

Все работы по благоустройству находятся на личном контроле главы администрации Владивостока Олега Гуменюка.